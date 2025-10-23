Тогда вся Украина пела этот хит: какая песня стала символом 90-х

Этот хит украинцы помнят до сих пор

В 1990 году вся Украина, кажется, пела один хит — "А липы цветут" в исполнении Лилии Сандулесы и Иво Бобула. Песня звучала с каждого телевизора, на свадьбах, концертах и даже в маршрутках – настолько мощно она "зашла" слушателям.

Дуэт стал символом украинской эстрады и был выпущен в конце 80-х. Песня была написана композитором Александром Злотником на стихи Татьяны Назаровой. В ней соединились лирический мотив, характерная для того времени эстрадная музыка и мощный дуэт — два голоса, которые публика очень любила.

Иво Бобул на тот момент уже был одним из самых заметных исполнителей УССР. Он был лауреатом фестивалей, солистом филармонии, чей тембр узнавали с первых секунд. Лилия Сандулесу — солистка Черновецкой филармонии, звезда украинского телевидения конца 80-х — имела репутацию "голоса украинской эстрады".

"А липы цветут" входила в число наиболее ротированных композиций на телевидении и радио. Песню неоднократно исполняли на концертах ко Дню Независимости, советских телешоу типа "Песня года", а впоследствии — и в программах "Хит-парад 90-х".

Популярность этого дуэта была настолько велика, что их часто приглашали вместе на гастроли по всему Советскому Союзу. Песня остается популярной и сейчас — ее поют на застольях, она звучит на ностальгических концертах и т.д.

