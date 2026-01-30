Ви понад 30 років підспівували їй, не знаючи правди: про що пісня Macarena, яка підкорила світ (відео)

Цей трек очолював чарти десятків країн світу

Є пісні, які навіть через десятиліття не втрачають популярності. Серед них знаходиться іспаномовний хіт Macarena, який підривав танцмайданчики по всьому світу, хоча про справжній сенс цієї пісні знають далеко не всі.

Це не просто легкий танцювальний трек, у його сюжеті прихована іронічна і навіть провокаційна історія. Пісню 1993 року випустив гурт Los Del Rio, очоливши світові чарти.

Про що пісня Macarena?

Macarena для мільйонів слухачів по всьому світу, особливо для тих, хто не розуміє іспанської мови, завжди асоціювалася насамперед із заразливим ритмом та знаменитим танцем. Пісня понад 30 років є символом свята та абсолютної легкості. Її включали на весіллях, вечірках, спортивних матчах і навіть на офіційних заходах і підспівували, не замислюючись про сенс слів.

Однак за цією веселою мелодією ховався дуже провокаційний зміст. У тексті співається про дівчину на ім’я Макарена, яка зраджує свого хлопця з двома його друзями, не відчуваючи ні провини, ні сумнівів, а насолоджуючись життям:

Зараз не турбуйся про мого хлопця

Хлопця, чиє ім'я – Вітторіно

Ха, я не хочу його, терпіти не можу

Він був зовсім поганий, тож я…

Добре, що я мала робити?

Він поїхав із міста, і два його друга були такі привабливі…

Особливо ясно цей підтекст розкривається у версії гурту Bayside Boys, де з’явилися англійські куплети. Саме вони зробили історію більш відвертою та зрозумілою, але для більшості слухачів вона так і залишилася непоміченою на тлі танцювального буму.

Пісню Macarena у 1993 році випустив гурт Los Del Rio

Приспів пісні звучить як заклик до задоволення та свободи самовираження. Ось його переклад:

Подаруй задоволення своєму тілу, Макарена

Воно для того, щоб ти робила йому приємно

Подаруй задоволення своєму тілу, Макарена

Еее, Макарена, ей!

Зазначимо, що композицію випустив іспанський дует Los del Rio ще 1993 року, але справжній світовий зліт стався у 1995–1996 роках, коли ремікс Bayside Boys з англійськими вставками підкорив радіостанції, клуби та телебачення.

Macarena очолила чарт Billboard Hot 100 і утримувалась на першому місці рекордні 14 тижнів, розійшлася мільйонними тиражами та увійшла до списків найуспішніших синглів в історії.

