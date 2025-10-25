Укр

Она мгновенно стала вирусной: какая песня 2012 года побила несколько мировых рекордов (видео)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Автор
Самая популярная песня 2012 года
Самая популярная песня 2012 года. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта песня стала настоящим феноменом

Есть песни, которые мгновенно зажигают толпу и остаются навсегда в памяти. Одной из таких стала "Gangnam Style", которую в 2012 году миру представил корейский исполнитель Psy.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о культовой песне. Она мгновенно стала вирусной.

Какая песня стала самой популярной в 2012 году

Трек южнокорейского певца Psy под названием "Gangnam Style" в 2012 году превратился в настоящий феномен. Вирусное видео с запоминающимся танцем обошло планету, побив несколько мировых рекордов и навсегда вошло в историю поп-культуры.

Песня стала популярной благодаря своей заразительной мелодии, простоте слов, а также уникальному танцу "лошадка", который мгновенно подхватили миллионы людей по всему миру.

Gangnam Style
Песня "Gangnam Style" взрывала чарты

Трек возглавлял чарты более чем в 30 странах, включая Австралию, Великобританию, Францию, Германию, Канаду и США, став одним из самых узнаваемых хитов 2012 года.

Песня "Gangnam Style" побила несколько мировых рекордов: это было первое видео на YouTube, которое набрало 1 миллиард просмотров, а также самое быстрорастущее видео на платформе того времени. Песня установила рекорд по цифровым продажам для корейского исполнителя, превысив 12 миллионов копий, и сделала Psy всемирно известным.

Хит "Gangnam Style" побыл несколько рекордов
Хит породил множество мемов, пародий и флешмобов, а танец повторяли знаменитости и обычные люди по всему миру. Даже спустя 13 лет песня остается узнаваемой с первых секунд, а танец, который ее сопровождал, навсегда закрепился в памяти миллионов слушателей как культурный феномен.

