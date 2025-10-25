Она мгновенно стала вирусной: какая песня 2012 года побила несколько мировых рекордов (видео)

Эта песня стала настоящим феноменом

Есть песни, которые мгновенно зажигают толпу и остаются навсегда в памяти. Одной из таких стала "Gangnam Style", которую в 2012 году миру представил корейский исполнитель Psy.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о культовой песне. Она мгновенно стала вирусной.

Какая песня стала самой популярной в 2012 году

Трек южнокорейского певца Psy под названием "Gangnam Style" в 2012 году превратился в настоящий феномен. Вирусное видео с запоминающимся танцем обошло планету, побив несколько мировых рекордов и навсегда вошло в историю поп-культуры.

Песня стала популярной благодаря своей заразительной мелодии, простоте слов, а также уникальному танцу "лошадка", который мгновенно подхватили миллионы людей по всему миру.

Песня "Gangnam Style" взрывала чарты

Трек возглавлял чарты более чем в 30 странах, включая Австралию, Великобританию, Францию, Германию, Канаду и США, став одним из самых узнаваемых хитов 2012 года.

Песня "Gangnam Style" побила несколько мировых рекордов: это было первое видео на YouTube, которое набрало 1 миллиард просмотров, а также самое быстрорастущее видео на платформе того времени. Песня установила рекорд по цифровым продажам для корейского исполнителя, превысив 12 миллионов копий, и сделала Psy всемирно известным.

Хит "Gangnam Style" побыл несколько рекордов

Хит породил множество мемов, пародий и флешмобов, а танец повторяли знаменитости и обычные люди по всему миру. Даже спустя 13 лет песня остается узнаваемой с первых секунд, а танец, который ее сопровождал, навсегда закрепился в памяти миллионов слушателей как культурный феномен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самой популярной песне 2001 года. Ее включали везде, в том числе в Украине.