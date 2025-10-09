Даже спустя 26 лет ее помнят и напевают: какая песня покорила сердца украинцев (видео)

Эта песня стала символом целой эпохи

Многие украинские треки, выпущенные десятилетия назад, продолжают жить в сердцах поклонников и стали настоящей классикой. Среди них — песня "Відпусти" группы "Океан Эльзы" и нежная композиция "Місяць" Натальи Могилевской.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о культовой песне. Она продолжает оставаться популярной даже спустя 26 лет.

Песня "Місяць" была выпущена в 1990 году и входила в альбом "Тільки я", который стал прорывным в карьере Натальи Могилевской. Трек быстро завоевал популярность благодаря своей мелодичности, лиричному тексту и глубокому эмоциональному исполнению.

Многие считали песню о любви народной, но автором слов и музыки песни стала сама исполнительница. В 2000 году композиция "Місяць" получила звание "Песня года" на музыкальной премии "Золотая Жар-птица". Она стала символом украинской поп-музыки конца 1990-х и начала 2000-х годов.

Наталья Могилевская

Этот трек стал любимым для многих поколений, поэтому слушатели до сих пор помнят эту песню и напевают ее мелодию. Более того, в 2022 году, когда в Украине началась полномасштабная война Наталья Могилевская представила обновленную версию песни, превратив ее в молитву за победу Украины.

