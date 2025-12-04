Обрела новый смысл в период войны: эта песня "Океана Эльзы" остается любимой спустя десятилетия (видео)

Новую версию песни группа посвятила украинским саперам

Многие украинские композиции со временем превратились в символы целой эпохи и с началом полномасштабной войны обрели особый смысл. В их числе оказалась и песня "Я їду додому" группы "Океан Ельзи".

Этот трек вышел в 2003 году, войдя в акустический сборник "Твій формат". Песня "Я їду додому" мгновенно стала одной из самых любимых для украинцев. Ее использовали в рекламной кампании "Рошен", поэтому трек звучал буквально отовсюду и сразу запоминался простой слов и трогательным звучанием.

Композиция "Океана Эльзы" рассказывает о стремлении к дому, к родным людям и знакомым местам. Песня несет глубокий, ностальгический подтекст, передавая чувство разлуки и желание быть рядом с тем, что дорого сердцу.

Океан Эльзы

С началом полномасштабного вторжения песня обрела новый смысл, потому что многие украинцы сейчас находятся на поле боя, вдали от дома, рискуя жизнями и не имеют возможности в любое время обнять своих близких.

В 2023 году "Океан Ельзи" выпустили новую версию "Я їду додому" и чувствительный клип, посвятив ее украинским саперам, тем, кто ежедневно очищает украинскую землю от мин. Часть доходов от песни направили на транспорт и оборудования для саперных групп ВСУ.

Наша песня, написанная более 15 лет назад, давно и хорошо известная "Я їду додому", сейчас звучит совсем иначе: чувственно, с болью, но с надеждой, с непоколебимой верой в наш дом-Украину Святослав Вакарчук

"Телеграф" писал ранее, какая песня не потеряла актуальность спустя 20 лет. Украинцы ее цитируют и перепевают до сих пор.