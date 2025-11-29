Украинцы ее цитируют и перепевают до сих пор: какая песня не потеряла актуальность спустя 20 лет (видео)

Одну строчку из песни, вероятно, Скрябин посвятит Юлии Тимошенко

Украинский музыкант Кузьма Скрябин оставил после себя культурное наследие, которое продолжает жить в сердцах слушателей. Его песни остаются актуальными, а трек "Люди як кораблі" даже спустя десятилетия не теряет своей популярности.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о культовой песне. Ее текст и мелодия остаются любимыми среди украинцев по сей день.

Самая популярная песня 2005 года в Украине

Песня "Люди, як кораблі" — одна из самых известных композиций украинского музыканта Кузьмы Скрябина. Она вышла в 2005 году в альбоме "Танго" и сразу привлекла внимание слушателей благодаря глубине текста и символическому смыслу.

Кузьма Скрябин

Песня представляет собой метафору: люди сравниваются с кораблями, плывущими по "морю жизни", каждый со своим курсом, своими волнами и испытаниями. В тексте поднимаются темы одиночества, отчуждения, внутренних и внешних трудностей.

Философская направленность песни "Люди как корабли" состоит в том, чтобы люди не идеализировали тот мир, который есть вокруг них, чтобы всегда были осторожны. Потому что в неожиданный момент вокруг тебя могут возникнуть враги и как крысы прогрызть дно твоего корабля. Кузьма Скрябин

Музыкальный продюсер Олег Буренин говорил, что строчка из песни, где поется "Ты не сестра моя", была адресована Юлии Тимошенко, которая на тот момент была премьером Украины и критиковала Кузьму Скрябина за его выступления на концертах в поддержку Виктора Януковича.

Трек "Люди, як кораблі" стал "своим" для многих украинцев. Даже спустя 20 лет он не теряет актуальности, люди его слушают, переосмысливают содержание, цитируют и создают каверы.

В 2022 году ROXOLANA записала оркестровую версию песни, посвятив ее волонтёрам, медицинским работникам и украинским переселенцам. Эта композиция остается частью нашей культурной памяти.

