Россияне сломают голову. Какое украинское слово не переводится на русский

У него есть очень благозвучный феминитив

В украинском языке есть всего несколько слов, которые невозможно перевести на русский и другие языки. К ним относится и слово "митець".

"Телеграф" расскажет, можно ли его перевести на другие языки и что оно означает. Заметим, что в украинском есть даже феминитив к художнику — мисткиня.

Слово "митець" означает человека, занимающегося искусством. То есть автора стихов, певца и художника можно назвать митець. При этом в русском языке аналога этому слову нет. Оно не переводится на большинство языков, обычно звучит как "человек, занимающийся искусством".

Однако в украинском это слово довольно часто используют, а со времени популяризации феминитивов появилась и мисткиня. К слову, на русский это тоже не переводится.

Примеры использования слова "митець":

Який митець, якою талановитою рукою наложив їх на тебе так густо та рівно, так втішно та мило і покрив зверху чарівним світом, наче золототканим серпанком?Мирний, IV, 1955,

З галереї загримів один із найбільш нестриманих вальсів віденського митця Штрауса (Фр., VI, 1951, 229);

Вона, як митець, добирала фарби: дзвоники лілові, медок та кульбаби жовті, конюшина червона (Донч., III, 1956, 75).

Интересно, что в английском слове есть аналог митцю и он очень похож по смыслу на украинское слово. Речь идет об "artist". Это слово имеет часть "art", которая с английского переводится как "мистецтво".

Добавим, что также есть слово "артист", означающее человека, занимающегося искусством. Однако оно иностранного происхождения, а именно с французского языка "artiste".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском есть два уникальных слова, которые невозможно перевести ни на один другой язык.