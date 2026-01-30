Росіяни зламають голову. Яке українське слово не перекладається на російську

Воно має дуже милозвучний фемінітив

В українській мові є всього кілька слів, які неможливо перекласти на російську та інші мови. До них відноситься й слово "митець".

"Телеграф" розповість, чи можна його перекласти на інші мови та що воно означає. Зауважимо, що в українській є навіть фемінітив до митця — мисткиня.

Слово "митець" означає людину, яка займається мистецтвом. Тобто автора віршів, співака та художника можна назвати митцем. При цьому в російській мові відповідника до цього слова немає. Воно не перекладається на більшість мов, зазвичай звучить як "людина, яка займається мистецтвом".

Однак в українській це слово досить часто використовують, а від часу популяризації фемінітиви з'явилась і мисткиня. До слова, російською це теж не перекладається.

Приклади вживання слова "митець":

Який митець, якою талановитою рукою наложив їх на тебе так густо та рівно, так втішно та мило і покрив зверху чарівним світом, наче золототканим серпанком?Мирний, IV, 1955,

З галереї загримів один із найбільш нестриманих вальсів віденського митця Штрауса (Фр., VI, 1951, 229);

Вона, як митець, добирала фарби: дзвоники лілові, медок та кульбаби жовті, конюшина червона (Донч., III, 1956, 75).

Цікаво, що в англійській слові є відповідник до митця і він дуже схожий за сенсом на українське слово. Йдеться про "artist". Це слово має частину "art", що з англійської перекладається як мистецтво.

Додамо, що також є слово "артист", яке означає людину, що займається мистецтвом. Однак воно іноземного походження, а саме з французької мови "artiste".

