Хрустящий вкус детства, который украинцы ищут до сих пор: куда делись культовые вафли "Хрум"

Этот вкус детства бесследно исчез с полок магазинов, оставив после себя ностальгическую тоску в сердцах тысяч украинцев.

У каждого украинца, росшего в 90-х и 2000-х, есть свой список пропавших вкусов, по которым скучает душа. Среди них – легендарные вафли "Хрум" от львовского "Свиточа". Эти хрустящие батончики в шоколадной глазури стали символом эпохи, когда сладости были простыми, искренними и невероятно вкусными.

Сегодня Хрум не найти на полках, но память о них живет в сердцах миллионов. Почему эти вафли стали культовыми и что привело к их исчезновению? "Телеграф" расскажет о них поподробнее.

Легенда "Свиточка" с львовским шармом

"Хрум" появился на знаменитой фабрике "Свиточ" во Львове — колыбели кондитерских традиций с 1882 года. Эти вафли были настоящей находкой: многослойная хрустящая основа с нежным кремом (лесной орех или кокос), щедро политая глазурью из натуральных ингредиентов. Особый секрет – в рецепте, где вафельное тесто пропекали до идеальной хрусткости, а шоколад делали густым, чтобы не трескался при первом укусе.

Фабрика "Свиточ" всегда славилась инновационным подходом к производству сладостей. Именно здесь родились рецепты, впоследствии ставшие классикой украинского кондитерского искусства. "Хрум" не был исключением — технологи работали над идеальным балансом между хрустящими вафлями и мягкостью начинки месяцами.

Интересный факт: в 90-х "Хрум" стал культовым из-за своей формы — продолговатые брусочки, удобные для поедания, словно маленькие шоколадные батончики. Они идеально подходили для школьных перемен или вечерних посиделок: 50 граммов чистой радости за копейки.

Упаковка тоже играла свою роль: яркая, заметная, с характерным логотипом, мгновенно бросающимся в глаза среди сотен других сладостей на прилавке. Дети могли узнать "Хрум" издалека, а родители знали, что эта покупка точно доставит радость.

Два очаровавших поколения вкуса и исчезли

"Лесной орех" в молочном шоколаде — кремовый, насыщенный, с нотками тающего ореха, как в бабушкином торте. Этот вариант был самым популярным: соединение классической вафли с ароматом лесных орехов создавало неповторимую симфонию вкуса. Начинка была настолько нежной, что казалось, будто ешь настоящий ореховый крем, а не фабричный продукт.

"Кокос" в белом шоколаде — экзотическая изюминка, где тропическая стружка прячется под шелковистой глазурью, создавая контраст хруста и мягкости. Белый шоколад тогда был редкостью на украинском рынке, поэтому кокосовый "Хрум" считался особым деликатесом. Кокосовая стружка ощущалась в каждом кусочке, придавая текстурности и экзотического шарма.

После возвращения в 2010-м компания Nestlé, владевшая на тот момент брендом "Свиточ", обещала металлизированную упаковку для долгой свежести и возобновления производства любимых вкусов. Но мечта не сбылась – производство вскоре снова остановили, не объяснив причин. Многие эксперты предполагают, что решение было продиктовано экономическими факторами и стратегией корпорации по оптимизации продуктового портфеля.

Некоторые коллекционеры сегодня хранят старые упаковки от "Хрума" как артефакты эпохи. На аукционах винтажных вещей изредка можно найти сохранившиеся обертки, которые продаются как предметы ностальгии.

"Хрум" — это больше, чем вафли: это машина времени в один укус, портал в беззаботное детство, когда величайшей радостью был хрустящий батончик после школы. Это символ эпохи, когда украинская кондитерская промышленность создавала продукты, которые оставались в памяти десятилетия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о конфетах "Цитрон" от "Свиточ". Теперь их практически не найти в магазинах, так что настоящий "Цитрон" превратился скорее в ностальгический образ.