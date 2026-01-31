"Gallina Blanca, буль-буль": почему "химозные" кубики стали вкусом нашего детства

Сейчас они тоже есть в продаже, однако не очень популярны

В 90-2000 годах в Украине массово появились зарубежные продукты. Они были чем-то новым, к тому же у многих тогда было тяжело с деньгами, поэтому эти сомнительные "вкусности" были безумно популярны – например, бульонные кубики.

Бульонные кубики – это спрессованный концентрированный и обезвоженный мясной или овощной бульон. Также они содержат твердый жир и приправы (обычно соль и глутамат натрия). Из полученного сырья формируют кубики или прямоугольники со стороной примерно 15 мм.

Бульонные кубики

Этот кубик растворяется в кипятке, якобы делая из него "бульон". На самом деле получается жирноватая жидкость (желтая, если кубик куриный, или овощной и коричневая — если мясной) с "химозным" ароматом и вкусом.

Бульонные кубики Галина Бланка

В 90-е и 2000-е страна переживала экономический кризис, многим не хватало денег на настоящее мясо для бульона. Это казалось хорошей альтернативой – дешево и быстро.

Бульонные кубики Knorr

Любой суп с бульонными кубиками приобретал вкус и аромат. Их добавляли не только в жидкие блюда, но практически ко всему — картошке, кашам, макаронам.

Украинцы массово скупали кубики Gallina Blanca, Knorr, Maggi. Их популярности способствовала и реклама. Особенно агрессивной была именно реклама Gallina Blanca — в память тех, кто взрослел или кормил семью в те годы, въелся слоган "Gallina Blanca буль-буль". В Украине "крутили" и российскую и украинскую версию рекламы.

В рекламе бульонные кубики преподносились как способ сделать из невкусных, "пустых" блюд "шедевр". Однако, на самом деле, они содержат большое количество соли, усилителей вкуса и ароматизаторов. Это не только неполезно, но и придает любому блюду одинаковый химический вкус и аромат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не так с "маслом" Rama с 90-х годов. К слову, сейчас на нем можно заработать.