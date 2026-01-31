"В новостройках такого не будет". Достаточно нетипичная квартира в Одессе насмешила украинцев (видео)

Среди преимуществ жилья — высокий потолок

Одесский риелтор рекламирует очень нетипичную квартиру в центре города. Основная "изюминка" жилья в том, что кухня и ванная — это одно и то же помещение.

Видеообзор квартиры парень опубликовал в TikTok. Он подчеркнул, что в новостройках такого не встретишь. В одной комнатушке стоит газовая плита и ванная.

"Тут вы себе куховарите, а тут ваша жена, девушка, мадмуазель принимает ванну… В новостроях вы такое не увидите, такое только есть в центре. И высокий потолок", — рекламирует квартиру риелтор.

В комнате также есть стол для приготовления пищи, стиральная машина и окно. В комментариях пишут, что это, возможно, бывшая коммунальная квартира. Именно поэтому в одной ванной два смесителя – у каждой семьи был свой счетчик на воду.

Комментаторы восхищаются изобретательностью риелтора. Вот некоторые из комментариев:

Горшка еще не хватает

Туалет напротив, на 3 хозяина

А что там со смесителями на ванной? Не мало ли?

Это наверняка бывшая коммуналка и каждая комната имела свой кран со своим счетчиком

Молодец риелтор, супер реклама

Удобно

