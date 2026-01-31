Укр

"В новостройках такого не будет". Достаточно нетипичная квартира в Одессе насмешила украинцев (видео)

Елена Руденко
Одесса, девушка, ванна Новость обновлена 31 января 2026, 10:33
Одесса, девушка, ванна. Фото Коллаж "Телеграф"

Среди преимуществ жилья — высокий потолок

Одесский риелтор рекламирует очень нетипичную квартиру в центре города. Основная "изюминка" жилья в том, что кухня и ванная — это одно и то же помещение.

Видеообзор квартиры парень опубликовал в TikTok. Он подчеркнул, что в новостройках такого не встретишь. В одной комнатушке стоит газовая плита и ванная.

"Тут вы себе куховарите, а тут ваша жена, девушка, мадмуазель принимает ванну… В новостроях вы такое не увидите, такое только есть в центре. И высокий потолок", — рекламирует квартиру риелтор.

В комнате также есть стол для приготовления пищи, стиральная машина и окно. В комментариях пишут, что это, возможно, бывшая коммунальная квартира. Именно поэтому в одной ванной два смесителя – у каждой семьи был свой счетчик на воду.

Комментаторы восхищаются изобретательностью риелтора. Вот некоторые из комментариев:

  • Горшка еще не хватает
  • Туалет напротив, на 3 хозяина
  • А что там со смесителями на ванной? Не мало ли?
  • Это наверняка бывшая коммуналка и каждая комната имела свой кран со своим счетчиком
  • Молодец риелтор, супер реклама
  • Удобно

