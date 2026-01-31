"В новобудовах такого не буде". Досить нетипова квартира в Одесі насмішила українців (відео)

Серед переваг житла — висока стеля

Одеський рієлтор рекламує дуже нетипову квартиру у центрі міста. Основна "родзинка" житла у тому, що кухня та ванна кімната — це одне й те саме приміщення.

Відеоогляд квартири хлопець опублікував у TikTok. Він наголосив, що у новобудовах такого не зустрінеш. В одній кімнатці стоїть газова плита та ванна.

"Тут ви собі куховарите, а тут ваша дружина, дівчина, мадмуазель приймає ванну … В новостроях ви таке не побачите, таке тільки є в центрі. І висока стеля", — рекламує квартиру рієлтор.

У кімнатці також є стіл для приготування їжі, пральна машина та вікно. В коментарях пишуть, що це, ймовірно, колишня комунальна квартира. Саме тому в одній ванній два змішувачі — в кожної родини був свій лічильник на воду.

Коментатори захоплюються винахідливістю рієлтора. Ось деякі з коментарів:

Горщика ще не вистачає

Туалет навпроти, на 3 господарі

А що там зі змішувачами на ванній? Чи не замало?

Це напевно колишня комуналка і кожна кімната мала свій кран зі своїм лічильником

Молодець рієлтор, суперреклама

Зручно

Як розповідав "Телеграф", раніше квартира "Пшонка-стайл" майже за мільйон вразила TikTok. Розкішне житло продають в Одесі.