Одна коварная буква все изменила: в Украине есть село с обидным названием

Точного происхождение названия села не существует

В Украине есть множество сел с необычными названиями, которые сразу вызывают улыбку. Одно из таких мест находится в Закарпатской области и ему почти 800 лет.

Речь идет о населенном пункте Лохово. Расположено оно в Мукачевском районе и хранит необычную историю.

Происхождение названия села Лохово остается загадкой, но существуют две основные теории. Одна гласит, что раньше село называлось Логово (от местного названия кустов боярышника — логовицы). Во времена Австро-Венгрии название писалось как Lohovo и произносилось как "Лохово", что со временем и стало официальным вариантом.

Село Лохово в Украине

Эта коварная буква сделала название села немного обидным. Многие, услышав название, начинают шутить, как следует называть его жителей – "лоховцы" или "лохи". Но несмотря на современное созвучие со сленговым словом, жители отказались менять историческое название, сохранив его как часть своего уникального наследия.

Вторая версия связывает топоним с кельтским словом loch (водоем), так как в древности эта местность была болотистой. В 1995 году село "Лохове" переименовали в Лохово, сменив последнюю букву.

История поселения начинается с 1241 года. Согласно преданиям, эта местность подверглась монголо-татарскому нашествию, которое опустошило село Линовцы (Малое Лохово). О тех временах напоминает и одно из урочищ, которое называется "Батыевое поле".

Откуда название села Лохово

Археологические раскопки подтвердили, что на територии села Лохово люди жили еще в VI веке, а найденные бронзовые клады и вовсе относятся к II тысячелетию до н.э.

За столетия село сменило множество владельцев и юрисдикций: оно входило в состав Австро-Венгрии, Чехословакии (с 1919 года) и Венгрии (с 1939 года). Сейчас оно входит в состав Ивановецкой сельской общины. По состоянию на 2024 год в селе проживает 1186 человек.

