Село стало мемом: в Украине есть Пирожки с большой историей

Крошечное село с необычным названием хранит в себе важніе следы истории

В Коростенском районе Житомирской области Украины расположено небольшое село с интересным названием — Пирожки. Несмотря на скромные размеры, село известно своей историей, включая события времен Второй мировой войны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно населенном пункте Пирожки, где он находится на карте и сколько людей там проживает на сегодняшний день.

Так, согласно последним данным за 2024 год, население Пирожков составляет 609 человек.

Согласно информации из открытых истоников, во время Великой Отечественной войны село оказалось под немецкой оккупацией. В этих непростых условиях здесь действовала подпольная группа Малинской подпольной организации, занимавшаяся сопротивлением оккупантам. Для местных жителей это героическое прошлое до сих пор является важной частью памяти о селе.

Село Пирожки на карте

В населенном пункте также есть свой сельский совет. В социальных сетях по этому поводу даже создали мем.

Пирожки. Мем / Баба і кіт (Telegram)

