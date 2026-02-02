Со Сретением 2 февраля: яркие открытки, картинки и поздравления своими словами

В этот день поздравьте близких с праздником Сретения

Сегодня, 2 февраля, по новому церковному календарю отмечается большой праздник Сретение. Он знаменует встречу Ветхого и Нового Заветов — Старца Симеона и младенца Иисуса Христа. До перехода ПЦУ на новоюлианский календарь Сретение отмечалось 15 февраля.

В этот день принято поздравлять близких с праздником. "Телеграф" подготовил открытки и поздравления своими словами, чтобы вы могли отправить родным и знакомым в соцсетях и мессенджерах.

Открытки и поздравления со Сретением 2026

Поздравляю со Сретением! Пусть этот день станет временем добрых перемен и светлых надежд в твоей жизни. Желаю, чтобы в душе всегда царил мир, а сердце согревала искренняя вера.

***

Со светлым праздником! Желаю, чтобы в твоем доме всегда было уютно, а на пути встречались только искренние люди. Пусть Божья благодать оберегает тебя и твоих близких от всех невзгод.

С праздником Сретения! Пусть зима заберет с собой все печали, а приходящая весна принесет радость и обновление. Желаю тебе крепкого здоровья и неисчерпаемой жизненной энергии.

***

В этот чудесный день желаю тебе душевного спокойствия и ясного неба над головой. Пусть Сретение подарит веру в лучшее и наполнит каждый миг теплом. Счастья тебе и твоей семье!

Поздравляю! Пусть встреча Господа станет для тебя символом надежды и защиты. Желаю мудрости в делах, любви в сердце и благополучия в доме на долгие годы.

***

Со Сретением Господним! Пусть ангел-хранитель всегда ведет тебя верной дорогой и оберегает от ошибок. Желаю, чтобы каждый день приносил только добрые вести и улыбки.

Желаю в этот праздник обрести внутреннюю гармонию и настоящую радость. Пусть свет Сретения освещает твой путь даже в самые пасмурные дни. Добра тебе, тепла и огромного счастья!

***

С праздником! Пусть этот день напомнит о самом важном — о любви, милосердии и прощении. Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена светом, а все мечты поскорее сбывались.

Поздравляю со Сретением! Пусть в твоей семье всегда живут согласие и взаимопонимание. Желаю, чтобы весна в твоей душе расцвела как можно скорее и подарила вдохновение.

***

В день Сретения Господня желаю тебе Божьей помощи во всех добрых начинаниях. Пусть сердце будет открыто для чудес, а жизнь радует приятными сюрпризами. Всего самого светлого!

С праздником! Пусть Сретение принесет в твой дом достаток, а в мысли — ясность и покой. Береги себя и радуйся каждому мгновению, подаренному небом.

***

Поздравляю от всей души! Пусть этот святой день защитит тебя от тревог и подарит уверенность в завтрашнем дне. Крепкой веры тебе, сил и бесконечного душевного тепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал про самый милый праздник зимы. Когда и как в Украине отмечается День сурка.