Зі Стрітенням 2 лютого: яскраві листівки, картинки та привітання своїми словами

Цього дня привітайте близьких зі святом Стрітення

Сьогодні, 2 лютого, за новим церковним календарем відзначається велике свято Стрітення. Воно знаменує зустріч Старого та Нового Завітів – Старця Симеона та немовляти Ісуса Христа. До переходу ПЦУ на новоюліанський календар Стрітення відзначалося 15 лютого.

Цього дня заведено вітати близьких зі святом. "Телеграф" підготував листівки та привітання своїми словами, щоб ви могли надіслати рідним та знайомим у соцмережах та месенджерах.

Листівки та привітання зі Стрітенням 2026

Вітаю зі Стрітенням! Нехай цей день стане часом гарних змін та світлих надій у твоєму житті. Бажаю, щоб у душі завжди панував мир, а серце зігрівала щира віра.

***

Зі світлим святом! Бажаю, щоб у твоєму домі завжди було затишно, а на дорозі зустрічалися лише щирі люди. Нехай Божа благодать оберігає тебе і твоїх близьких від усіх негараздів.

Зі святом Стрітення! Нехай зима забере з собою всі печалі, а весна, що приходить, принесе радість і оновлення. Бажаю тобі міцного здоров’я та невичерпної життєвої енергії.

***

Цього чудового дня бажаю тобі душевного спокою та мирного неба над головою. Нехай Стрітення подарує віру в краще і наповнить кожну мить теплом. Щастя тобі та твоїй родині!

Вітаю! Нехай Стрітення Господнє стане для тебе символом надії та захисту. Бажаю мудрості у справах, любові у серці та благополуччя у домі на довгі роки.

***

Зі Стрітенням Господнім! Нехай ангел-охоронець завжди веде тебе правильною дорогою і оберігає від помилок. Бажаю, щоб кожен день приносив лише добрі звістки та посмішки.

Бажаю цього свята знайти внутрішню гармонію і справжню радість. Нехай світло Стрітення освітлює твій шлях навіть у найхмарніші дні. Добра тобі, тепла та величезного щастя!

***

Зі святом! Нехай цей день нагадає про найважливіше — про любов, милосердя та прощення. Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світлом, а всі мрії скоріше збувалися.

Вітаю зі Стрітенням! Нехай у твоїй родині завжди живуть злагода та порозуміння. Бажаю, щоб весна у твоїй душі розцвіла якнайшвидше і подарувала натхнення.

***

У день Стрітення Господнього бажаю тобі Божої допомоги у всіх добрих починаннях. Нехай серце буде відкрито для чудес, а життя тішить приємними сюрпризами. Усього найсвітлішого!

Зі святом! Нехай Стрітення принесе в твій дім достаток, а в думки — ясність і спокій. Бережи себе і радій кожній миті, подарованій небом.

***

Вітаю від щирого серця! Нехай цей святий день захистить тебе від тривог та подарує впевненість у завтрашньому дні. Міцної віри тобі, сил та нескінченного душевного тепла.

