Была владелицей ломбардов и зарабатывала миллионы. Что известно о жене Разумкова и как она выглядит

Избранница политика — дочь бывшего мэра Николаева

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не только политик, но и муж и отец двоих детей. Он, как и большинство украинских государственных деятелей, оберегает личную жизнь от лишних глаз. Поэтому о его жене известно немного.

"Телеграфу" все же удалось узнать некоторую информацию о жене Дмитрия Разумкова и их истории знакомства. Его избранница Юлия Чайка является дочерью бывшего мэра Николаева.

Как Разумков познакомился с будущей женой

Их знакомство прошло в университете. Тогда и Юлия и Дмитрий учились в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Как рассказывал политик на своей странице в Instagram, он понял, что это была настоящая любовь. Впоследствии пара вышла замуж. Сейчас супруги воспитывают двух сыновей.

Что известно о Юлии Чайке

Юлия — дочь экс-мэра Николаева Владимира Чайки, который был на этой должности четыре срока подряд, за что его называли "мэром-рекордсменом", и умер в 2013 году. Она родилась 23 апреля 1984 года.

До мая 2020 года Юлия была владелицей компании "Бизнессинвестстрой", которая занимается торговлей древесиной и стройматериалами. В 2019 году ее доход составил 6,7 миллиона гривен от предпринимательской деятельности.

Юлия была владелицей недвижимости в Николаеве и Черкасской области, а также владела несколькими компаниями. Речь идет об "Украинской политконсалтинговой группе", Ломбарде "ПРО100КРЕДИТ", "Бизнессинвестстрой" и "Интеринвесте ХХІ века", а также сети ломбардов, которая состояла из семи отделений. До того, как Разумков стал депутатом, он был совладельцем этой сети. Об этом шла речь в декларации политика, обнародованной в 2020 году.

Юлия также владелица двух квартир в Киеве, площадью 44 м2 и 53 м2 и дома, площадью 490 м2. В ее владении также 22 сотки земли в Николаеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Олеге Синегубове. Избранница главы Харьковской областной государственной администрации — владелица недвижимости и преподавательница.