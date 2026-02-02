Не шейте и не стирайте одежду: строгие запреты на Сретение Господне 2 февраля
Сретение – день баланса, и любой перекос может отозваться позже
В этот понедельник, 2 февраля, православные христиане и греко-католики отмечают Сретение Господне — один из двенадцати церковных праздников, имеющий глубокий смысл. Это день встречи Старого и Нового Заветов. По старому стилю это событие отмечается 15 февраля.
Согласно Евангелию от Луки, на 40-й день после рождения Иисуса Мария и Иосиф принесли Младенца в Иерусалимский храм, как того требовал закон Моисея. Там их встретил праведный Симеон, которому было обещано, что он не умрет, пока не увидит Мессию.
Этот момент и стал Сретением — встречей человека с замыслом Божьим, ожидание с его осуществлением. Церковь трактует это событие шире — символ того, что ни одно настоящее ожидание не бывает напрасным.
Традиции и приметы 2 февраля
Главный символ дня – сретенская свеча. Ее освящают в храмах и хранят в течение года как оберег. Считалось, что она защищает дом от пожаров и молний, а также помогает в моменты жизненных переломов.
- если утром ясно и солнечно – весна будет ранней, но с резкими перепадами;
- оттепель на Сретение — лето обещает быть дождливым;
- сильный ветер – знак беспокойного рока;
- если снег падает крупными хлопьями – ждали урожай зерном.
Что нельзя делать 2 февраля
- начинать конфликты — у них будет длительное продолжение;
- одалживать деньги или вещи — так можно "отдать собственную удачу";
- резко менять планы без надобности – можно навредить себе;
- пиши, вязать, стирать – можно навлечь беду;
- заниматься тяжелым физическим трудом, особенно связанным с землей — так можно "перебить" естественный цикл.
