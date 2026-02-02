Это здание по-настоящему удивляло: каким был первый торговый центр в Харькове

Задолго до появления современных ТРЦ в Харькове существовал собственный "молл" XIX века — пассаж Пащенко-Тряпкина, который объединял магазины, гостиницу, ресторан и даже имел собственный мост

Сегодня трудно представить крупный город без торговых центров, в которых под одной крышей объединены магазины, рестораны и кинотеатры. В Харькове подобный формат появился еще в XIX веке. Задолго до привычных моллов здесь работал пассаж Пащенко-Тряпкина — первый крупный и по-настоящему оригинальный торговый комплекс города.

Он располагался на Соборном (ранее Купеческом) спуске и представлял собой не просто здание, а целый многоуровневый торговый квартал. Здесь были магазины, гостиница, ресторан, крытые галереи и даже собственный мостик. Сегодня на этом месте разбит Соборный сквер, а о пассаже напоминают только старые фотографии. "Телеграф" предлагает подробнее узнать, каким был этот торговый дом в Харькове.

Как и когда появился пассаж

Основой будущего торгового дома стал так называемый "Большой корпус" торговых рядов, построенный в 1858 году на Купеческом спуске. В 1870-е годы здания скупил и перестроил купец Василий Пащенко.

Проект пассажа выполнил архитектор Черненко. Официальной датой открытия Пассажа Пащенко-Тряпкина считается 1875 год.

Вход в пассаж со стороны Университетской

Как выглядел торговый дом Пащенко-Тряпкина

Пассаж Пащенко-Тряпкина не был единым зданием. Это был многоуровневый комплекс из нескольких корпусов высотой от двух до пяти этажей. Галереи и арочные проходы соединяли разные части, а главная линия тянулась вдоль Купеческого спуска между Клочковской и Университетской улицами.

Внутри работали магазины и конторы, выше располагались меблированные комнаты, гостиница, ресторан и еврейская молельня. В 1884 году здесь установили первую в Харькове динамо-машину — пассаж стал первым зданием города с электрическим освещением.

Магазины внутри пассажа

Особой деталью был кованый пешеходный мостик, соединявший пассаж с аллеей Университетской горки. По нему гуляющие сразу попадали в торговые галереи.

Современники отмечали, что харьковский пассаж принципиально отличался от классических одесских или московских пассажей-"одиночек", так как он представлял собой целый торговый квартал. Для покупателей устроили плиточные тротуары и каменные лестницы — по тем временам это считалось признаком "столичного" уровня благоустройства.

Мост соединял вход в пассаж на уровне третьего этажа с аллеей Университетской горки

В 1894 году Пащенко-Тряпкин умер, завещав Харькову пассаж и всю свою недвижимость. Общая стоимость имущества после вычета долгов составляла сумму, сопоставимую с двумя годовыми бюджетами города.

Пассаж оставался популярным и в советский период. О нём вспоминала Людмила Гурченко в книге "Моё взрослое детство", называя его "сказочным дворцом" со сверкающими флаконами одеколонов.

Что случилось с пассажем

Пассаж функционировал вплоть до начала Второй мировой войны. В октябре 1941 года во время боев и поджогов комплекс был частично разрушен. Окончательные повреждения здания получили в феврале–марте 1943 года в ходе уличных боев и бомбардировок.

Разрушенный пассаж Пащенко-Тряпкина

После войны плотную торговую застройку на склоне решили не восстанавливать. В рамках нового генерального плана руины разобрали, а пространство превратили в общественную зеленую зону. В 1951–1952 годах здесь устроили террасный сквер с лестницами, фонтаном и каскадом.

Кованый мост после войны демонтировали и перенесли в сад имени Шевченко. Во время реконструкции сада в 2019 году старый мост демонтировали и на его месте возвели новый.

