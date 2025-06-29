Этот дом мог стать визитной карточкой Харькова: как выглядело одно из самых шикарных зданий в городе

На старых фото дом не узнать

Трудно поверить, но одной из самых красивых построек в Харькове когда-то было здание на пл. Конституции, 16 (изначально — Николаевская площадь, 3). Когда-то это был дом купца Арнольда Укше. Здание было не только красивым сооружением в стиле ренессанс, но и центром оживленной деловой жизни.

Строительство каменного торгового дома на этом месте началось еще в 1860-х годах. Его первым владельцем был Ковалев, во дворе здания долгое время действовал склад мебельной фирмы. В 1894 году сооружение приобрел Арнольд Егорович Укше, который решил осуществить его капитальную реконструкцию. Во время земляных работ рабочие неожиданно обнаружили подземный ход с каменными сводами, который вел в направлении городского дома — вероятно, остаток времен Харьковской крепости, сообщает "Харківська мапа".

К лету 1895 года реконструкция была завершена. Новый доходный дом отличался богатым убранством: лепнина, эркер, фронтоны, балюстрада и каменные балконы с маскаронами создавали изящный архитектурный ансамбль.

Внутри жизнь бурлила. Здесь работал оптический и хирургический магазин, магазин табака, представительство Общества цейлонских плантаторов, продававшего чай, кофе, какао и тропические деликатесы. С марта 1896 года здесь даже начали продавать арифметические вычислительные аппараты системы Однера. В этом же помещении появилось харьковское отделение фирмы "Сименс и Гальске", а позднее — контора инженера Людвига Козловского и офис Южнорусского Днепровского Металлургического общества.

Дом жил не только торговлей. В нем действовало немецкое общество Lie-dertaphel, которое собиралось дважды в неделю для хоровых пений, чтений и культурных вечеров. В 1900-х годах здесь продавали оружие, формы, консервы, вина, фрукты, мебель и ковры, а также работала камера общественного хранения.

К сожалению, дом Укше не избежал общего для исторических зданий Харькова сценария. После смерти купца в 1896 году сооружение перешло его семье, но уже в 1920-х годах советская власть национализировала его. В 1930-х дом перестроили, добавив еще один этаж и уничтожив всю декоративную лепнину. Архитектор Г. А. Яновицкий создал новый проект — функциональный, но лишенный эстетики. Прежний символ городской элегантности стал местом обычной розничной торговли. А в 2000-х фасад дома полностью закрыли современным утеплителем, окончательно скрыв от глаз былую роскошь.