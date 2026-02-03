Валюта детства: почему все охотились за сухариками Flint с фишками в нулевых (фото)

Эти кусочки пластика вызвали настоящий ажиотаж

В 2000 годах среди украинских детей приобрели бешеную популярность сухарики Flint с "черными метками". Дети коллекционировали эти фишки, играли в них и даже устраивали за них "бои".

Пик популярности этих фишек пришелся на конец 2000-х — начало 2010-х годов (примерно 2007-2011 годы). Азарт подогревался и тем, что в пачках могли встречаться "акционные" метки, которые можно было обменять на призы (от еще одной пачки сухариков до гаджетов).

Фишка из пачек сухариков Flint

"Черные метки" — это серия коллекционных пластиковых фишек, которые можно было найти в пачках сухариков Flint. Бренд обыгрывал пиратскую тематику (капитан Флинт — персонаж "Острова сокровищ"), поэтому фишки имели вид "черных меток" — пиратских предупреждений.

Одна из "черных меток" из сухариков Flint

Это были круглые фишки обычно черного цвета из жесткого пластика, иногда с металлизированным напылением. "Золотые" или "серебряные" метки считались редкими. На метках было рельефное изображение: черепа, скрещенные кости, пиратские атрибуты.

"Черные метки" из сухариков Флинт

Дети собирали коллекции из этих "меток", обмениваясь фишками. Они тратили карманные деньги на все новые и новые пачки, надеясь, что им попадется та самая "метка", которую хочется.

Также была игра с "черными метками". Надо было ударить фишкой о стол или другую фишку так, чтобы она перевернулась. Победитель забирал себе приз – фишку соперника.

