Валюта дитинства: чому всі полювали за сухариками Flint з фішками в нульових (фото)

Ці шматочки пластику викликали справжній ажіотаж

У 2000 роках серед українських дітей набули шаленої популярності сухарики Flint з "чорними мітками". Діти колекціонували ці фішки, грали в них, й навіть влаштовували за них "бої".

Пік популярності цих фішок припав на кінець 2000-х — початок 2010-х років (приблизно 2007–2011 роки). Азарт підігрівався й тим, що в пачках могли траплятися "акційні" мітки, які можна було обміняти на призи (від ще однієї пачки сухариків до гаджетів).

Фішка з пачок сухариків Flint

"Чорні мітки" — це серія колекційних пластикових фішок, які можна було знайти у пачках сухариків Flint. Бренд обігрував піратську тематику (адже капітан Флінт — персонаж "Острова скарбів"), тому фішки мали вигляд "чорних міток" — піратських попереджень.

Одна з "чорних міток" з сухариків Flint

Це були круглі фішки зазвичай чорного кольору з твердого пластику, іноді з металізованим напиленням. "Золоті" чи "срібні" мітки вважалися рідкісними. На мітках було рельєфне зображення: черепи, схрещені кістки, піратські атрибути.

"Чорні мітки" з сухариків Флінт

Діти збирали колекції з цих "міток", обмінюючись фішками. Вони витрачали кишенькові гроші на все нові й нові пачки, сподіваючись, що їм трапиться та сама, омріяна "мітка".

Також була гра з "чорними мітками". Треба було вдарити фішкою об стіл або іншу фішку так, щоб вона перевернулася. Переможець забирав собі приз — фішку суперника.

