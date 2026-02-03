Валюта дитинства: чому всі полювали за сухариками Flint з фішками в нульових (фото)
Ці шматочки пластику викликали справжній ажіотаж
У 2000 роках серед українських дітей набули шаленої популярності сухарики Flint з "чорними мітками". Діти колекціонували ці фішки, грали в них, й навіть влаштовували за них "бої".
Пік популярності цих фішок припав на кінець 2000-х — початок 2010-х років (приблизно 2007–2011 роки). Азарт підігрівався й тим, що в пачках могли траплятися "акційні" мітки, які можна було обміняти на призи (від ще однієї пачки сухариків до гаджетів).
"Чорні мітки" — це серія колекційних пластикових фішок, які можна було знайти у пачках сухариків Flint. Бренд обігрував піратську тематику (адже капітан Флінт — персонаж "Острова скарбів"), тому фішки мали вигляд "чорних міток" — піратських попереджень.
Це були круглі фішки зазвичай чорного кольору з твердого пластику, іноді з металізованим напиленням. "Золоті" чи "срібні" мітки вважалися рідкісними. На мітках було рельєфне зображення: черепи, схрещені кістки, піратські атрибути.
Діти збирали колекції з цих "міток", обмінюючись фішками. Вони витрачали кишенькові гроші на все нові й нові пачки, сподіваючись, що їм трапиться та сама, омріяна "мітка".
Також була гра з "чорними мітками". Треба було вдарити фішкою об стіл або іншу фішку так, щоб вона перевернулася. Переможець забирав собі приз — фішку суперника.
