Взрывы, сирены и очереди под военкоматами. Каким был первый день полномасштабной войны (фото и видео)

Тогда границу Украины прорвали тысячи единиц российской бронетехники

Ровно три года назад, 24 февраля 2022 года, украинцы проснулись от взрывов — президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины. Только в первый день российского нападения погибли 137 военных и гражданских украинцев.

"Телеграф" вспоминает, что происходило в этот день, который навсегда останется в памяти украинцев. Ранним утром 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции", которая якобы имела целью "защиту" Донбасса. Диктатор заявил о планах "демилитаризировать" и "денацифицировать" Украину.

Почти сразу после обращения Путина в Украину начали греметь взрывы. Тысячи единиц российской бронетехники прорвали границу Украины. Украинцы впервые услышали не стихающие до сих пор сигналы воздушной тревоги. Захватчики прорвались на окраины Харькова и Сум, атаковали (с помощью десанта) аэродром в Гостомеле Киевской области.

Прорыв границы российской техникой на пункте пропуска «Сеньковка»

Дым в Умани после бомбардировки 24 февраля 2022 года

В частности, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Днепре, Борисполе, Броварах, Херсоне, Умани, Ивано-Франковске, Чугуеве, Озерном (аэродром), Кульбакином (аэродром), Краматорске (аэродром), Чернобаевке (аэродром). По данным МО США Россия запустила более 160 ракет по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и всеобщую мобилизацию по всей территории Украины. Многие женщины с детьми спешно эвакуировались. На вокзалах Киева и других крупных городов было множество людей.

Под военкоматами образовались очереди из мужчин, желающих стать на защиту Украины.

Украинцы начали давать отпор оккупантам. В первые дни войны люди останавливали российские танки чуть ли не голыми руками. Российская техника начала пылать. Появились первые пленные россияне.

По данным украинской стороны, в первый день вторжения оккупанты потеряли:

танки — более 30

ББМ — 130

самолеты — 7

вертолеты — 6

личный состав — 800 человек

Как сообщал "Телеграф", начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что прекращение войны в Украине в 2025 году вполне реально. Однако трудно сказать, будет ли он продолжительным и эффективным.