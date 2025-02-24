Укр

Взрывы, сирены и очереди под военкоматами. Каким был первый день полномасштабной войны (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
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Три года украинцы противостоят путинскому нашествию
Три года украинцы противостоят путинскому нашествию. Фото Колаж "Телеграфа"

Тогда границу Украины прорвали тысячи единиц российской бронетехники

Ровно три года назад, 24 февраля 2022 года, украинцы проснулись от взрывов — президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины. Только в первый день российского нападения погибли 137 военных и гражданских украинцев.

"Телеграф" вспоминает, что происходило в этот день, который навсегда останется в памяти украинцев. Ранним утром 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции", которая якобы имела целью "защиту" Донбасса. Диктатор заявил о планах "демилитаризировать" и "денацифицировать" Украину.

Почти сразу после обращения Путина в Украину начали греметь взрывы. Тысячи единиц российской бронетехники прорвали границу Украины. Украинцы впервые услышали не стихающие до сих пор сигналы воздушной тревоги. Захватчики прорвались на окраины Харькова и Сум, атаковали (с помощью десанта) аэродром в Гостомеле Киевской области.

Прорыв границы российской техникой на пункте пропуска «Сеньковка»
Дым в Умани после бомбардировки 24 февраля 2022 года

В частности, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Днепре, Борисполе, Броварах, Херсоне, Умани, Ивано-Франковске, Чугуеве, Озерном (аэродром), Кульбакином (аэродром), Краматорске (аэродром), Чернобаевке (аэродром). По данным МО США Россия запустила более 160 ракет по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и всеобщую мобилизацию по всей территории Украины. Многие женщины с детьми спешно эвакуировались. На вокзалах Киева и других крупных городов было множество людей.

Под военкоматами образовались очереди из мужчин, желающих стать на защиту Украины.

Украинцы начали давать отпор оккупантам. В первые дни войны люди останавливали российские танки чуть ли не голыми руками. Российская техника начала пылать. Появились первые пленные россияне.

По данным украинской стороны, в первый день вторжения оккупанты потеряли:

  • танки — более 30
  • ББМ — 130
  • самолеты — 7
  • вертолеты — 6
  • личный состав — 800 человек

Как сообщал "Телеграф", начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что прекращение войны в Украине в 2025 году вполне реально. Однако трудно сказать, будет ли он продолжительным и эффективным.

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#Украина #Война #годовщина полномасштабного вторжения