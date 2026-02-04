"Сын Тины Кароль" с пачками денег переполошил киевлян и полицию. Что это за блогер и чем еще он известен (фото, видео)

Эпатажный парень уже имел дело с полицией из-за своих выходок

Скандальный украинский блогер Роман Остап, ранее веселившийся под российскую музыку в центре Киева, снова попал в скандал. Он ездил на лимузине со светомузыкой и снимал провокационные видео с пачкой денег – им уже занялась полиция.

Фоном на ролике звучит песня о свете в исполнении Тины Кароль. Обложку видео блогер подписал: "Сын "Тены Кароль" со светом в лимузине".

В полиции Киева сообщили, что блогера, "устроившего хайп на фоне блэкаутов" привлекли к ответственности. Традиционно имени "героя" не назвали, но из добавленных скриншотов становится понятно, что речь идет именно об Остапе.

Фрагмент из видео Остапа, скриншот

Парень хвастался пачкой 1000-гривневых купюр

На выложенном в соцсетях видео молодой человек в арендованном лимузине с ярким освещением разъезжает по центру города и демонстративно хвастается пачкой денег. В дальнейшем, для более эффектной картинки, нарушитель спровоцировал конфликт с прохожей, в ходе которого с откровенным пренебрежением отвечал на замечания пожилой женщины, — рассказали в полиции.

После общения с полицией, настроение уже не такое веселое

Нарушителем оказался 21-летний киевлянин, добавили правоохранители. На молодого человека составили административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Чем известен Роман Остап

Роман Остап — это 21-летний блогер, публикующий контент преимущественно в TikTok, Instagram и на YouTube. На каждой из платформ у него около 40 тысяч подписчиков. Блогер пытается удержать популярность, публикуя эпатажные видео. Парень постоянно выставляет напоказ деньги, украшения и другие признаки богатства.

Роман Остап

Роман Остап — скандалы

Это не первый скандал с его участием. Весной прошлого года блогер с компанией катался по центру Киева на лимузине под треки российского хип-хоп-исполнителя OBLADAET. Тогда его поведение подвергли критике в сети, а правоохранители оформили на Остапа протокол за мелкое хулиганство.

В июле прошлого года блогер демонстративно на камеру сжег купюру номиналом в 100 долларов. При этом он говорил, что не будет донатить на ВСУ, и "почему меня это должно касаться".

Почему Остап упомянул Тину Кароль

Напомним, новая композиция Тины Кароль оказалась в центре активных дискуссий в соцсетях. Речь идет о песне со строчками об отсутствии света, тепла и воды, но с акцентом на единство и "добро". В условиях отсутствия света и отопления песня вызвала очень неоднозначную реакцию украинцев.

Позже, как рассказывал "Телеграф", украинский шоумен и блогер с псевдонимом Клавдий Петрович сделал ироничный и шутливый трек об отключении электричества. Юмор и самоирония оказались украинцам более близкими.