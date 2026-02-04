Укр

"Сын Тины Кароль" с пачками денег переполошил киевлян и полицию. Что это за блогер и чем еще он известен (фото, видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Роман Остап Новость обновлена 04 февраля 2026, 10:14
Роман Остап. Фото Коллаж "Телеграф"

Эпатажный парень уже имел дело с полицией из-за своих выходок

Скандальный украинский блогер Роман Остап, ранее веселившийся под российскую музыку в центре Киева, снова попал в скандал. Он ездил на лимузине со светомузыкой и снимал провокационные видео с пачкой денег – им уже занялась полиция.

Фоном на ролике звучит песня о свете в исполнении Тины Кароль. Обложку видео блогер подписал: "Сын "Тены Кароль" со светом в лимузине".

В полиции Киева сообщили, что блогера, "устроившего хайп на фоне блэкаутов" привлекли к ответственности. Традиционно имени "героя" не назвали, но из добавленных скриншотов становится понятно, что речь идет именно об Остапе.

Фрагмент из видео Романа Остапа, скриншот
Фрагмент из видео Остапа, скриншот
Роман Остап хвастался пачкой 1000-гривневых купюр
Парень хвастался пачкой 1000-гривневых купюр

На выложенном в соцсетях видео молодой человек в арендованном лимузине с ярким освещением разъезжает по центру города и демонстративно хвастается пачкой денег. В дальнейшем, для более эффектной картинки, нарушитель спровоцировал конфликт с прохожей, в ходе которого с откровенным пренебрежением отвечал на замечания пожилой женщины, — рассказали в полиции.

Роман Остап, полиция
После общения с полицией, настроение уже не такое веселое

Нарушителем оказался 21-летний киевлянин, добавили правоохранители. На молодого человека составили административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Чем известен Роман Остап

Роман Остап — это 21-летний блогер, публикующий контент преимущественно в TikTok, Instagram и на YouTube. На каждой из платформ у него около 40 тысяч подписчиков. Блогер пытается удержать популярность, публикуя эпатажные видео. Парень постоянно выставляет напоказ деньги, украшения и другие признаки богатства.

Роман Остап
Роман Остап

Роман Остап — скандалы

Это не первый скандал с его участием. Весной прошлого года блогер с компанией катался по центру Киева на лимузине под треки российского хип-хоп-исполнителя OBLADAET. Тогда его поведение подвергли критике в сети, а правоохранители оформили на Остапа протокол за мелкое хулиганство.

В июле прошлого года блогер демонстративно на камеру сжег купюру номиналом в 100 долларов. При этом он говорил, что не будет донатить на ВСУ, и "почему меня это должно касаться".

Почему Остап упомянул Тину Кароль

Напомним, новая композиция Тины Кароль оказалась в центре активных дискуссий в соцсетях. Речь идет о песне со строчками об отсутствии света, тепла и воды, но с акцентом на единство и "добро". В условиях отсутствия света и отопления песня вызвала очень неоднозначную реакцию украинцев.

Позже, как рассказывал "Телеграф", украинский шоумен и блогер с псевдонимом Клавдий Петрович сделал ироничный и шутливый трек об отключении электричества. Юмор и самоирония оказались украинцам более близкими.

Теги:
#Киев #Скандал #Полиция #Блогер