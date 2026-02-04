"Син Тіни Кароль" з пачками грошей сполохав киян та поліцію. Що це за блогер та чим ще він відомий (фото, відео)

Епатажний молодик вже мав справу з поліцією через свої витівки

Скандальний український блогер Роман Остап, який раніше веселився на під російську музику в центрі Києва, знову потрапив у скандал. Він їздив на лімузині зі світломузикою і знімав провокативні відео з пачкою грошей — ним вже зайнялася поліція.

Фоном на ролику лунає пісня про світло у виконанні Тіни Кароль. Обкладинку відео блогер підписав: "Син "Тіни Кароль" зі світлом у лімузині".

У поліції Києва повідомили, що блогера, який "влаштував хайп на тлі блекаутів" притягнули до відповідальності. Традиційно імені "героя" не назвали, але з доданих скріншотів стає зрозуміло, що йдеться саме про Остапа.

Фрагмент з відео Остапа, скріншот

Хлопець хизувався пачкою 1000-гривневих купюр

На викладеному в соцмережах відео молодик в орендованому лімузині з яскравим освітленням роз’їжджає центром міста та демонстративно хизується пачкою грошей. Надалі, для більш ефектної картинки, порушник спровокував конфлікт із перехожою, у ході якого з відвертою зневагою відповідав на зауваження літньої жінки, — розповіли у поліції

Після спілкування з поліцією, настрій вже не такий веселий

Порушником виявився 21-річний киянин, додали правоохоронці. На хлопця склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Чим відомий Роман Остап

Роман Остап — це 21-річний блогер, який публікує контент переважно у TikTok, Instagram та на YouTube. На кожній з платформ в нього близько 40 тисяч підписників. Блогер намагається втримати популярність, публікуючи епатажні відео. Хлопець постійно виставляє напоказ гроші, прикраси та інші ознаки багатства.

Роман Остап

Роман Остап — скандали

Це не перший скандал з його участю. Навесні минулого року блогер з компанією катався центром Києва на лімузині під треки російського хіп-хоп-виконавця OBLADAET. Тоді його поведінку розкритикували у мережі, а правоохоронці оформили на Остапа протокол за дрібне хуліганство.

У липні минулого року блогер демонстративно на камеру спалив купюру номіналом 100 доларів. При цьому він казав, що не буде донатити на ЗСУ, й "чому мене це має касатися".

Чому Остап згадав Тіну Кароль

Нагадаємо, нова композиція Тіни Кароль опинилася в центрі активних дискусій у соцмережах. Йдеться про пісню з рядками про відсутність світла, тепла й води, але з акцентом на єдність і "добро". В умовах відсутності світла та опалення пісня викликала дуже неоднозначну реакцію серед українців.

Пізніше, як розповідав "Телеграф", український шоумен та блогер під псевдонімом Клавдій Петрович зробив іронічний та жартівливий трек про відключення електрики. Гумор та самоіронія виявилися українцям ближчими.