В центре Киева блогеры тусовались на лимузине под российскую музыку (видео)

Молодежь в Киеве снова "влипла" в скандал

Скандалы с российской музыкой и молодежью в Украине продолжаются. Очередной такой случай произошел в Киеве.

Несмотря на ежедневные обстрелы и смерти своих сограждан молодые блогеры решили "затусить" под треки россиян прямо в центре столицы. Соответствующие видео они сами же и выкладывают в сеть.

Одним из участников "тусы" является блогер Роман Остап. Этот молодой человек имеет по 40 тысяч подписчиков в Instagram и YouTube.

В одном из последних роликов парень катался со своими друзьями по центру Киева на лимузине под треки российский хип-хоп-исполнителя OBLADAET.

При этом блогер постоянно выставляет на показ деньги, украшения и прочие свои богатства.

Судя по контенту, который иметься на его канале, молодой человек старается привлекать внимание зрителей своим эпатажным поведением.

Стоит отметить, что многие украинцы не поняли "прикола" с российской музыкой и раскритиковали парней:

Напомним, ранее аналогичный скандал произошел в Киеве в день трагедии в Сумах. В то время, когда вся страна была в трауре, в центре столицы молодежь громко слушала музыку на русском языке. Более того, молодые люди не выключили российский трек и после замечания прохожих, а наоборот сделали музыку громче и начали глумиться над гражданами.

После этого правоохранители установили личности молодых людей и привлекли к административной ответственности.

Ранее мы писали о том, что после удара по Сумам в Трускавце устроили "движ" под российскую музыку.