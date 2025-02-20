Стал депутатом в России: что известно о внуке Юрия Гагарина и как он выглядит

Внук космонавта очень похож на него

Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, который покорил космос. После этого мужчина стал всемирно известным, в том числе ездил на встречи с лидерами разных стран и о нем писала международная пресса. Однако в 1968 году космонавт погиб в авиакатастрофе под Москвой. Интересно, что у летчика есть внук, который пошел в политику.

Юрий Кондратчик – сын младшей дочери Гагарина – Галины. Она назвала сына в честь легендарного отца. Сам парень никогда не афишировал свою связь с выдающимся космонавтом. Он родился в 1989 году. Учился в Московском университете на факультете государственного управления.

Внук Гагарина — Юрий Кондратчик, фото из сети

У Кондратчика есть жена и сын Леонид. Некоторое время они жили в Москве, но потом перебрались в Хабаровск. Там Юрий устроился директором местного аэропорта.

Юрий Кондратчик работает в аэропорту, фото из сети

Юрий Кондратчик с женой и сыном, фото из сети

Юрий Кондратчик с семьей, фото из сети

Кондратчик долго не давал интервью и вел непубличный образ жизни. Но в последние годы он стал активнее проявляться. Юрий рассказал, что его дедушка делился с ним уникальными монетами, которые собирал в разных странах. Также космонавт увлекался теннисом, волейболом, хоккеем и водными лыжами. В общем внук отзывался о дедушке как о семьянине, который любил проводить время с близкими.

Юрий Гагарин с дочерьми, фото из сети

Юрий Гагарин с семьей, фото из сети

В 2024 году Кондратчик выдвинул свою кандидатуру в Законодательную думу Хабаровска. Он баллотировался вторым в списке партии "Новые люди". Мужчине удалось пройти в местный государственный орган.

Юрий Кондратчик стал депутатом, фото из сети

Юрий Кондратчик остается директором аэропорта в Хабаровске, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила единственного космонавта независимой Украины Леонида Каденюка. Он скончался в 2018 году.