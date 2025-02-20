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Стал депутатом в России: что известно о внуке Юрия Гагарина и как он выглядит

Автор
Виктория Козар
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Что известно о внуке Юрия Гагарина
Что известно о внуке Юрия Гагарина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Внук космонавта очень похож на него

Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, который покорил космос. После этого мужчина стал всемирно известным, в том числе ездил на встречи с лидерами разных стран и о нем писала международная пресса. Однако в 1968 году космонавт погиб в авиакатастрофе под Москвой. Интересно, что у летчика есть внук, который пошел в политику.

Юрий Кондратчик – сын младшей дочери Гагарина – Галины. Она назвала сына в честь легендарного отца. Сам парень никогда не афишировал свою связь с выдающимся космонавтом. Он родился в 1989 году. Учился в Московском университете на факультете государственного управления.

Юрий Кондратчик
Внук Гагарина — Юрий Кондратчик, фото из сети

У Кондратчика есть жена и сын Леонид. Некоторое время они жили в Москве, но потом перебрались в Хабаровск. Там Юрий устроился директором местного аэропорта.

Внук Юрия Гагарина
Юрий Кондратчик работает в аэропорту, фото из сети
Юрий Кондратчик семья
Юрий Кондратчик с женой и сыном, фото из сети
Юрий Гагарин внук
Юрий Кондратчик с семьей, фото из сети

Кондратчик долго не давал интервью и вел непубличный образ жизни. Но в последние годы он стал активнее проявляться. Юрий рассказал, что его дедушка делился с ним уникальными монетами, которые собирал в разных странах. Также космонавт увлекался теннисом, волейболом, хоккеем и водными лыжами. В общем внук отзывался о дедушке как о семьянине, который любил проводить время с близкими.

Юрий Гагарин дети
Юрий Гагарин с дочерьми, фото из сети
Юрий Гагарин семья
Юрий Гагарин с семьей, фото из сети

В 2024 году Кондратчик выдвинул свою кандидатуру в Законодательную думу Хабаровска. Он баллотировался вторым в списке партии "Новые люди". Мужчине удалось пройти в местный государственный орган.

Внук Гагарина стал депутатом
Юрий Кондратчик стал депутатом, фото из сети
Внук Гагарина управляет аэропортом
Юрий Кондратчик остается директором аэропорта в Хабаровске, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила единственного космонавта независимой Украины Леонида Каденюка. Он скончался в 2018 году.

Теги:
#Космос #Внук #Юрий Гагарин