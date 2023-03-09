212 лет с дня рождения Шевченко. 5 произведений Кобзаря, которые до сих пор актуальны

Их должен знать каждый украинец

Сегодня, 9 марта, в Украине отмечают 212-летие со дня рождения выдающегося поэта, художника и мыслителя, борца за свободу украинского народа — Тараса Григорьевича Шевченко.

Его стихи, написанные более века назад, до сих пор не теряют своей актуальности, поэтому "Телеграф" решил составить небольшую подборку из пяти наиболее актуальных на сегодня произведений Кобзаря. В них упоминается не только Украина, но и наши восточные соседи-террористы.

Поэма "Сон"

Цели и намерения россиян не изменяются веками и это четко прослеживается уже с первых строчек известной сатирической поэмы Шевченко "Сон".

У всякого своя доля І свій шлях широкий, Той мурує, той руйнує, Той неситим оком За край світа зазирає, Чи нема країни, Щоб загарбать і з собою Взять у домовину. Той тузами обирає Свата в його хаті, А той нишком у куточку Гострить ніж на брата. А той, тихий та тверезий, Богобоязливий, Як кішечка підкрадеться, Вижде нещасливий У тебе час та й запустить Пазурі в печінки, — І не благай: не вимолять Ні діти, ні жінка. А той, щедрий та розкошний, Все храми мурує; Та отечество так любить, Так за ним бідкує, Так із його, сердешного, Кров, як воду, точить!.. А братія мовчить собі, Витріщивши очі! Як ягнята. "Нехай, — каже, — Може, так і треба". Так і треба! бо немає Господа на небі! (уривок)

"Заповіт" ("Як помру, то поховайте…")

Еще одним выдающимся произведением Тараса Шевченко, в котором упоминается вражеская кровь, является всем известный "Заповіт". Это стихотворение даже включено в школьную программу и должно изучаться учениками наизусть. Кроме того, это одно из самых популярных творений великого поэта, которое знают по всему миру.

Як умру, то поховайте Мене на могилі, Серед степу широкого, На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Було видно, було чути, Як реве ревучий. Як понесе з України У синєє море Кров ворожу… отойді я І лани, і гори — Все покину і полину До самого бога Молитися… а до того Я не знаю бога. Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров'ю Волю окропіте. І мене в сем'ї великій, В сем'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути Незлим тихим словом.

Поэма "Катерина"

Еще одно чрезвычайно популярное произведение Шевченко, первые строчки которого точно знакомы всем украинцам: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями". После событий 2014-го эти слова заиграли новыми красками и стали еще более актуальными.

Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, Жартуючи кине; Піде в свою Московщину, А дівчина гине… Якби сама, ще б нічого, А то й стара мати, Що привела на світ Божий, Мусить погибати. Серце в’яне співаючи, Коли знає, за що; Люде серця не побачать, А скажуть — ледащо! Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Згнущаються вами. (уривок)

"І мертвим, і живим, і ненародженим"

Это послание считается одним из самых выдающихся произведений Шевченко. В нем великий пророк украинского народа предвещает ужасные братоубийственные войны, которые становятся следствием лицемерия, а также осуждает аморальность и паразитизм российского самодержавия, призывая взамен украинцев к самосознанию.

І смеркає, і світає, День божий минає, І знову люд потомлений І все спочиває. Тільки я, мов окаянний, І день і ніч плачу На розпуттях велелюдних, І ніхто не бачить, І не бачить, і не знає — Оглухли, не чують; Кайданами міняються, Правдою торгують. І господа зневажають, — Людей запрягають В тяжкі ярма. Орють лихо, Лихом засівають.;: А що вродить? Побачите, Які будуть жнива! Схаменіться, недолюди, Діти юродивії Подивіться на рай тихий, На свою країну! Полюбіте щирим серцем Велику руїну! Розкуйтеся, братайтеся! У чужому краю Не шукайте, не питайте Того, що немає І на небі, а не тільки На чужому полі. В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. (…) Схаменіться! Будьте люди, Бо лихо вам буде! Розкуються незабаром Заковані люди. Настане суд, заговорять І Дніпро і гори! І потече сторіками Кров у синє море Дітей ваших… І не буде Кому помагати: Одцурається брат брата І дитини мати. І дим хмарою заступить Сонце перед вами, І навіки прокленетесь Своїми синами! (уривок)

Поэма "Кавказ"

Исторической основой для написания этого произведения стали активные военные действия россии по покорению Кавказа в 1817 году. Поэма посвящена другу Шевченко — Якову де Бальмену, который погиб во время этой захватнической войны, развязанной россией.

І вам слава, сині гори, Кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся — поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая! (уривок)

