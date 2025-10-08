Как выдворить голубей с дачи или балкона: простой и гуманный способ

Эти советы помогут избавиться от проблемы назойливых голубей

Голуби — казалось бы, безобидные птицы, однако они могут нести угрозу, так как являются переносчиками бактерий, вирусов, грибков и паразитов. Кроме того, эти птицы могут создавать проблемы на дачных участках и балконах, прилетая в поисках еды. Они способны устроить настоящий беспорядок, в том числе и своим пометом. Так что нужно прогонять их со своей территории.

"Телеграф" расскажет, как выдворить голубей с дачи или балкона, чтобы они не вредили и не оставляли помет.

Как прогнать голубей?

Голуби весьма пугливые птицы, хотя и считаются ручными, пишет Express. А один из лучших способов избавиться от них естественным путем — это использование отражающих поверхностей, например, фольги, старых компакт-дисков или зеркал.

Отражающие и блестящие поверхности вызывают у назойливых птиц мгновенную реакцию бегства. Поэтому если разместить на дачном участке, во дворе дома или на балконе что-то блестящее, голуби быстро покинут территорию и вряд ли на нее вернутся.

Сделайте специальные светоотражающие "ловушки" из фольги, дисков или зеркал, чтобы отпугнуть голубей. Это наиболее естественный и гуманный способ избавиться от проблемы с пернатыми непрошеными гостями.

