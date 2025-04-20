Светлое Христово Воскресение: что запрещено делать, чтобы не потерять благополучие и достаток

Как и другие религиозные праздники, Пасха имеет церковные ограничения

Сегодня, 20 апреля, отмечается один из важнейших церковных праздников — Светлое Христово Воскресение. Именно в этот день, согласно Библии, Иисус Христос воскрес из мертвых, даровав человечеству надежду на спасение. Этот праздник символизирует победу жизни над смертью и святости над грехом.

"Телеграф" решил напомнить о значении праздника, а также рассказать о главных запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Светлое Христово Воскресение, которое также называют Пасхой, является важнейшим христианским праздником. Слово "Пасха" означает "избавление" или "исход". Это торжественное воспоминание Воскресения Господа на третий день после Его страданий и смерти, когда Иисус Христос победил смерть и открыл путь к вечной жизни для всего человечества. Пасха — день радости и надежды, символизирующий обновление и спасение.

Что можно делать в Светлое Христово Воскресение:

Вечером накануне Пасхи и в сам день праздника верующие участвуют в торжественных богослужениях. Это время стоит посвятить молитвам, размышлениям и благодарности;

В Пасхальную ночь верующие приносят в церковь корзины с традиционными продуктами — пасками, яйцами, мясными изделиями, чтобы освятить их в храме. Освященная пища символизирует благословение и защиту Божью;

В этот день принято собираться семьей за праздничным столом, чтобы отпраздновать Воскресение Христово. Этот день — время для укрепления семейных и общественных связей;

Пасха также является временем для духовного очищения. Верующие искренне просят прощения за свои ошибки, открывают сердца для любви и мира, а также прощают обиды.

Светлое Христово Воскресение - главные запрреты, Фото: kartinkof.club

Что нельзя делать в Светлое Христово Воскресение:

В Пасху не следует заниматься тяжелым физическим трудом или работать по хозяйству. Это день для молитвы, праздника и торжества;

В этот праздник верующим следует избегать любых ссор, конфликтов или обид. Также нельзя выражать жадность и зависть;

В Светлое Христово Воскресение нельзя отказывать в помощи, поскольку этот день призывает к милосердию и доброте. Согласно народным приметам, если в этот день проявить равнодушие и, можно привлечь в свою жизнь беду или проблемы;

Сегодня нельзя давать и брать деньги в долг. Считается, что это может навлечь финансовые трудности на весь год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли на Пасху ходить на кладбище. Многие делают это и не знают, не запрещает ли это Церковь.