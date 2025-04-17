"Христос воскрес" не только на Пасху: как долго нужно так говорить

Пасхальное поздравление не ограничивается днем религиозного праздника

Праздник Пасхи, а именно в Украине этот день правильно называть Великдень, а не Пасха приходится на воскресенье, 20 апреля. Его отмечают в этот день христиане восточного и западного обрядов. В этот день есть особое поздравление "Христос Воскрес!", на что отвечают "Воистину Воскрес!". И такое приветствие уместно не только в Пасхальную ночь или день после нее.

Православная традиция учит: здороваться словами "Христос воскрес!" стоит в течение всего пасхального периода, который длится 40 дней — от Пасхи до Вознесения Господня. Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) отмечает, что здороваться в течение этого периода, это не просто традиция — это продолжение события. Ведь этот период "Христос еще находился со своими учениками здесь на земле".

Традиция "христосоваться" есть трижды целоваться в щеки при поздравлении и ответе, сразу после фразы — также давняя традиция. Однако она не обязательна. Для верующих приветствие "Христос Воскрес!" в период Пасхи и 40 дней после нее заменяет привычное "привет" или "добрый день" в разных сферах жизни.

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