"Это провокация": организатор русскоязычного инвента в Одессе озвучил свою версию языкового скандала

Он уже пообещал, что следующие инвенты будут проходить на украинском языке

Организатор русскоязычного инвента в Одессе, на котором выгнали девушку за украинский язык, Виталий Ступаенко рассказал свою версию скандала. Он уверяет, что это была провокация.

Парень записал соответствующее видеообращение с пояснениями. Оно появилось в сети 19 июня.

"Вечер нетворкинга в Одессе. Это была провокация, которая была сделана намеренно", — заявил он.

По словам Виталия Ступаенко, блогер Юлия Карабаджак пришла намеренно сорвать ивент. Девушка якобі об этом уже сама заявила. Он заверил, что ее никто силой из зала не выгонял.

"Еще раз говорю, ее никто не выгонял, потому что она хотела, чтобы ивент прошел на украинском. Даже на видео видно, что мы долго общались в самом зале. Из-за чего ивент не мог проходить. А потом я попросил выйти со мной в коридор, чтобы уделить ей время. Мы где-то 15-20 минут разговаривали, и я пытался разрешить этот конфликт. Информация распространилась по всей Украине не так, как на самом деле", — заверил парень на видео.

Напомним, в Одессе на одном из бизнес-ивентов произошел языковой скандал. Участница попросила спикера Олега Филишина перейти на украинский, но он отказал. Девушке сказали, что ее не держат и буквально выпроводили за дверь под аплодисменты. Многие украинцы в комментариях возмутились из-за этого скандала и позиции организатора.

Следует отметить, что все анонсы и реклама скандального мероприятия были сделаны на украинском языке, как того требует законодательство. А вот спикеры, почему-то, разговаривали по-русски.

Организатор уже пообещал, что следующие инвенты будут проходить на украинском языке.

Ранее "Телеграф" писал, что появилось видео прощения организатора скандального инвента в Одессе.