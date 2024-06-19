"Це провокація": організатор російськомовного івенту в Одесі озвучив свою версію мовного скандалу

Він вже пообіцяв, що наступні івенти будуть проходити українською мовою

Організатор російськомовного івенту в Одесі, на якому вигнали дівчину за українську мову, Віталій Ступаєнко розповів свою версію скандалу. Він запевняє, що це була провокація.

Хлопець записав відповідне відеозвернення з поясненнями. Воно з'явилося в мережі 19 червня.

"Вечір нетворкінгу в Одесі. Це була провокація, яка була зроблена навмисно", — заявив він.

За словами Віталія Ступаєнко, блогерка Юлія Карабаджак прийшла навмисно зірвати івент. Дівчина ніби про це вже сама заявила. Він запевнив, що її ніхто силою з зали не виганяв.

"Ще раз кажу, її ніхто не виганяв, через те, що вона хотіла, щоб івент пройшов на українській. Навіть на відео видно, що ми довго спілкувалися в самому залі. Через що івент не міг проходити. А потім я попросив її вийти зі мною в коридор, щоб приділити їй час. Ми десь 15-20 хвилин розмовляли та я питався вирішити цей конфлікт. Інформація поширилася по всій Україні не так, як було насправді", — завірив хлопець на відео.

Нагадаємо, в Одесі на одному з бізнес-івентів стався мовний скандал. Учасниця попросила спікера Олега Філішина перейти на українську, але він відмовив. Дівчині сказали, що її не тримають і буквально випровадили за двері під оплески. Багато українців у коментарях обурились через цей скандал і позицію організатора.

Слід зазначити, що всі анонси та реклама скандального заходу були зроблені українською мовою, як того вимагає законодавство. А от спікери чомусь розмовляли російською.

Організатор також пообіцяв, що наступні івенти будуть проходити українською мовою.

Раніше "Телеграф" писав, що з’явилось відео вибачення організатора скандального івенту в Одесі.