Выгнали девушку за украинский язык: появилось видео извинений организатора скандального инвента в Одессе

Он дал громкое обещание

Организатор бизнес-ивента, на котором выгнали девушку за украинский язык, Виталий Ступаенко извинился за инцидент. Он сказал, что несет полную ответственность за произошедшее.

Видео с извинениями Виталия Ступаенко появились в Телеграм-каналах. Организатор сказал, что это произошло из-за того, что определенные моменты были недоработаны.

"Спикер говорил на русском языке и одной участнице это было некомфортно. Она попросила перейти на украинский язык. Я хочу извиниться за то, что мы недоработали. Хочу сказать, что это я как организатор должен отвечать за такие вопросы. Я полностью несу ответственность", — сказал Ступаенко.

Он извинился перед Юлией (так зовут девушку, которую под аплодисменты буквально выставили за дверь из-за ее просьбы перейти на украинскую) и украинцами, которых зацепила эта история. Интересно, что говоря об инциденте с девушкой, он назвал это "недоразумением". Упомянул он и помощь ВСУ.

"Извиняюсь перед всеми людьми, кого это задело, и Юлией, с которой у нас произошло недоразумение. Я хочу сказать, что мы адекватные украинцы, мы за Украину, мы помогаем ВСУ, но это нас не оправдывает, потому что сейчас всем надо помогать ВСУ", ― сказал Ступаенко.

Организатор также пообещал, что следующие ивенты будут проходить на украинском языке. И спикеров об этом будут предупреждать.

"Я понимаю, что для того, чтобы достичь каких-то больших масштабов, нужно полностью переходить на украинский язык и вести ивенты на украинском языке… Гарантирую, что если я еще буду проводить ивенты в будущем, то мы будем проводить только на украинском языке и будем больше прорабатывать то, чтобы спикеры выступали на украинском языке", ― сказал он.

Напомним, в Одессе на одном из бизнес-ивентов произошел языковый скандал. Участница попросила спикера Олега Филишина перейти на украинский, но он отказал. Девушке сказали, что ее не держат и буквально выпроводили за дверь под аплодисменты.

Оказалось, что организатором мероприятия является Виталий Ступаенко. Он в соцсетях написал, что девушка просто решила хайпонуть. Многие украинцы в комментариях возмутились из-за этого скандала и позиции организатора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что блогер Спартак Суббота попал в языковой скандал. Он до сих пор ведет шоу на русском, но в этот раз комментаторы обратили внимание на определенные его высказывания.