"Кто дал вам право?" Скандал с пикантной рекламой Кравец в метро Киева получил продолжение

Военная "Пиранька" не промолчала

Новый скандал с Еленой Кравец и бельем для военных от бренда brabrabra набирает обороты, ведь компания и самая ведущая уже прокомментировали его. Они ответили на самый распространенный хейт, но военная "Пиранька", имя которой использовали в рекламе, тоже не молчала.

В своем инстаграмме она требует объяснений у бренда и Кравец относительно незаконности использования ее имени. Как оказалось, она не давала на это согласия.

"Жду ваших объяснений, почему вы пиаритесь на мне, и когда я давала вам право говорить от моего имени?" — говорится в сториз "Пираньки".

Военная подчеркнула, что она не давала никаких интервью и не позволяла использовать свое имя.

Впоследствии появилась реакция ведущей Елены Кравец и бренда brabrabra, в посте они ответили на самые распространенные вопросы и хейт пользователей.

По словам бренда, фото героинь не использовали в рекламе заведомо, ведь это могло поставить под удар их безопасность. Поэтому Кравец, а также ведущая Надежда Матвеева, блогер Даша Квиткова и Ольга Руднева вызвались принять участие в благотворительном проекте, чтобы огласить проблемы женщин на передовой.

"Гражданские говорят за военных с их разрешения, так как еще не все женщины военные имеют целью популяризировать проблему белья и комфорта на передовые", — говорится в сообщении.

Заметим, как указано выше, военная "Пиранька" не давала согласия на использование своего имени.

Также бренд подчеркнул, что у их проекта "Одна за одну" нет лица, а Елена Кравец просто одна из моделей. Что касается вопроса цитат, то их берут из интервью или обратной связи военных, как указано на скриншоте.

Одной из своих целей brabrabra назвал изготовление специализированного и качественного белья для военных, а также благотворительный сбор.

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