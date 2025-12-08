Почему двухэтажные автобусы не прижились в Украине: история неудач и новый шанс

Попытки "прижить" данный вид транспорта были еще в СССР

Монструозные двухэтажные городские автобусы большинству украинцев доводилось видеть только за границей или в фильмах. Однако в соседних европейских странах данный вид общественного транспорта, который пока так и не прижился у нас, является весьма распространённым.

"Телеграф" рассказывает о том, почему в Украине мало двухэтажных городских автобусов.

Пробы диковинки в СССР

Мало кто знает, но на самом деле попытки "прижить" данный вид транспорта были еще в СССР (в 30-ых и 60-ых годах). Например, на протяжении некоторого времени двухэтажные троллейбусы и автобусы были внедрены в схему общественного автотранспорта Москвы. Сперва их закупали в европе, а после их даже начали делать в самом Союзе.

Однако даже с нескольких попыток внедрить такое "чудо" в СССР все же не смогли. На то были весомые причины:

Состояние дорог: Многие городские улицы были узкими, с плохим покрытием, что делало управление двухэтажным автобусом опасным.

Многие городские улицы были узкими, с плохим покрытием, что делало управление двухэтажным автобусом опасным. Климат: Зимой гололед и снег усугубляли проблемы с управлением, автобусы заносило и раскачивало.

Зимой гололед и снег усугубляли проблемы с управлением, автобусы заносило и раскачивало. Низкая маневренность: Двухэтажные модели были тяжелыми, медленными, неповоротливыми и тормозили поток.

Двухэтажные модели были тяжелыми, медленными, неповоротливыми и тормозили поток. Высота: Высота троллейбусов и автобусов не всегда соответствовала высоте контактной сети или требовала ее поднятия, а под некоторыми мостами такой транспорт и вовсе не пролезал.

Таким образом эксперименты с двухэтажными троллейбусами (ЯТБ-3) и автобусами (импортными Bussing Do-56) в Москве прекратились к середине 1960-х, когда техника вышла из строя и ее утилизировали, не найдя экономической целесообразности в ремонте.

Двухэтажный автобус в СССР

Попытки в современной Украине

В декабре 2022 года Киевпасстранс получил четыре двухэтажных автобуса MAN A39 от немецкого коммунального перевозчика. Однако на дороги такой транспорт так и не выходил годами.

Однако в октябре 2025 года появилось сообщение, что "Киевпастранс" впервые в истории запустит в эксплуатацию двухэтажный автобус. Он работает по выходным в тестовом режиме, чтобы изучить эксплуатационные возможности для использования на маршрутах общего пользования.

MAN A39 оборудован 83 местами для сидения: 28 – на первом этаже и 55 – на втором. Кроме того, предусмотрено 45 мест для стоячих пассажиров исключительно на первом этаже.

MAN A39

Вывод

В Украине почти отсутствуют двухэтажные автобусы в городах, по ряду причин, часть из которых тянется еще из СССР, например, проблемы инфраструктуры. Они не позволяют вводить такой транспорт повсеместно, а поэтому городским властям проще закупать обычные автобусы, а в случае потребности увеличения ёмкости прибегать к спаренному транспорту по типу "гармошки". Только к 2025 году Киев,благодаря подарку от Германии изучает возможности таких автобусов на улицах столицы, а выводы будут ясны потом.

А пока данный вид транспорта хорошо себя чувствует лишь на межрегиональных маршрутах, но это уже другая история.

