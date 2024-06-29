Уникальная кинохроника из прошлого: как выглядел киевский фуникулер почти 80 лет назад (видео)

В Украине есть всего два фуникулера — киевский и одесский

Столичный фуникулер соединяет исторические Верхний город и Подол, а его путь пролегает по склону Владимирской горки откуда открываются великолепные виды на Днепр. Знаменитый подъемник считается одной из достопримечательностей Киева и его визитной карточкой.

Фуникулер был открыт в далеком 1905 году и по сей день функционирует. Здесь всегда многолюдно, так как киевляне и гости столицы с удовольствием катаются в комфортных кабинках и наслаждаются пейзажами.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать читателям историю столичного фуникулера, а также поделиться архивной кинохроникой 1945 года выпуска, которая позволяет окунуться и в прошлое и другими глазами взглянуть на хорошо известную многим локацию. Желаем приятного путешествия во времени!

Фуникулер в 1905 году

Проблема конфортной "связи" между Верхним городом и Подолом существовала еще до начала ХХ века. В те времена подняться на Владимирскую горку можно было лишь по узким тропинкам и деревянным лестницам.

Успешный запуск одесского фуникулера в 1902 году приободрил киевские власти и было решено наконец построить подъемник в столице.

Фуникулер в 1905 году

Строительство фуникулера продолжалось с 1902 по 1905 года. Необычная транспортная система получила официальное название "Михайловский электрический канатный подъем".

Торжественное открытие состоялось 7 (20) мая 1905 года. Первый день работы фуникулера был испытательным — им смогли воспользоваться исключительно строители, инженеры и механики.

Уже на следующий день, началось полноценное функционирование подъема. В течение 1905 года были перевезены первые 500 тысяч пассажиров.

Трасса подъема и Подол со стороны верхней станции

Великолепные виды

Фуникулер в 1905 году

Внедренные в те времена на Михайловском подъеме инженерные решения считались самыми прогрессивными. Оборудование фуникулера и тележки вагонов были изготовлены в Швейцарии.

Вагоны имели по два открытых отсека и по три закрытых купе с сиденьями. Они были рассчитаны на 70 пассажиров и двигались со скоростью 2 м/с.

Фуникулер в те времена мог вместить 70 пасажиров

Трасса фуникулера изначально была короче современной практически на 40 метров и путь ее заканчивался на улице Боричев Ток, не доходя до Подола. От нынешней Контрактовой площади к подъемнику специально была проложена линия трамвая.

К верхней станции также ходил трамвай и фуникулер фактически стал частью единой трамвайной системы, причем до 30-х годов прошлого века он даже имел свой номер маршрута.

Нижняя станция фуникулера в былые времена

Летом 1928 года во время планового ремонта на фуникулере произошла авария — верхний вагон сорвался вниз и врезался в нижний. К счастью, никто не пострадал, но деревянные вагоны были разрушены.

Тогда было решено перенести нижнюю станцию на улицу Сагайдачного: трасса фуникулера была увеличена на 38 метров и приобрела нынешний вид. Также были построены новые вагоны, которые стали полуметаллическими. Движение возобновилось 2 мая 1929 года.

Обновленные вагоны

Фуникулер в 1930-х годах

После освобождения Киева от войск нацистской Германии подъемник прошел небольшой восстановительный ремонт и 27 ноября 1943 года был вновь запущен в эксплуатацию.

Фуникулер в 1944 году

Нижняя станция в послевоенный период

Начиная с 1956 года киевский фуникулер начали капитально реконструировать. Изначально были сконструированы цельнометаллические вагоны К-56 с каскадным кузовом полуобтекаемой формы, автоматическими дверями и мягкими диванами в салоне.

В декабре 1958 года новые вагоны приняли на борт первых пассажиров.

Новые вагоны в 1958 году

Новые вагоны в 1958 году

Обновленный вид фуникулера

В 1963-1964 годах прошел второй этап реконструкции. В машзале было установлено новое современное оборудование, а фасад верхней станции был полностью перестроен и обновлен.

Фасад верхней станции после реконструкции

Фуникулер в 1960-х годах

В 80-х годах в рамках генплана развития столицы "Киевпроектом" были разработаны варианты замены фуникулера более современными типами подъемников. В 1983 году началась очередная масштабная реконструкция.

Свой современный вид фуникулер приобрел уже в 1984 году. Были построены новые вестибюли, ставшие настоящим украшением города. Их украсили витражами работы известных украинских художников В. Задорожного и М. Шкарапуты.

Маршрут фуникулера на данный момент простирается на 222 метра, а перепад высот составляет – 76 метров. Транспорт курсирует со скоростью 7 км в час. Ежегодно фуникулером пользуется более 6 миллионов человек, что почти вдвое больше, чем население Киева.

Фуникулер в 80-х годах

Фуникулер имеет два вагона, рассчитанных на 100 пассажиров каждый. Они обозначены буквами "Л" и "П", указывающими на сторону их разъезда:

"Л" — левый вагон, разминается слева.

"П" — правый вагон, разминается справа.

Нижняя станция фуникулера находится на Почтовой площади. Верхняя станция находится по адресу Михайловская площадь, 1.

Празднование 90-летия фуникулера в 1995 году

Для поддержания исправного состояния оборудования и станций каждый год фуникулер закрывается на несколько недель для проведения текущего ремонта.

Стоимость билета – 8 гривен. Фуникулер работает ежедневно с 7 до 22 часов. Интервал между рейсами – 2-5 минут.

Современный вид фуникулера

Современный вид фуникулера

А сейчас редакция "Телеграфа" предлагает вашему вниманию редкую кинохронику, которая была снята в далеком 1945 году. На кадрах видно, как люди поднимаются в вагонах фуникулера и рассматривают заснеженные пейзажи вокруг.

Именно в 1945 году киевскому фуникулеру исполнилось 40 лет и именно так он выглядел 79 лет назад. Приятного просмотра!

По материалам ресурса "Киев. От прошлого до будущего"

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