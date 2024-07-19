"Слуга народа" — одно большое недоразумение": нардеп Юлия Яцик о своем выходе из фракции

Она считает, что была "чужой" с первого дня работы в Раде

Народный депутат Юлия Яцик вышла из парламентской фракции "Слуга народа". В эксклюзивном интервью "Телеграфу" она рассказала о причинах такого шага.

Яцик отмечает, что уже давно имела противоречия с представителями фракции. Также народный депутат рассказала о своих возможных планах на будущее.

— Юлия, прокомментируйте ваш выход из фракции.

— Мне кажется, что вся эта партия и фракция ("Слуга народа". — Ред.) — это вообще одно большое недоразумение. Потому не знаю, как со мной так случилось, но уж как есть.

— Почему именно сейчас объявлено о вашем выходе?

— Это не первое мое заявление, это уже третье мое заявление. Первое было подано в 2022 году, второе – в прошлом году. Но почему-то они просто лежали в ящике и никто их не доставал, не объявлял. Я даже с трибуны выступала во время голосования по вопросу мобилизации и просила огласить заявление, но только сегодня это наконец-то произошло.

— И давно у вас зрели противоречия со "слугами"?

— Я с первого дня пребывания в Раде не голосую в ногу с фракцией. У меня есть собственное мнение, и я лично изучаю все законопроекты. Не помощники мне готовят, я адвокат, я сама изучаю, я сама вижу подводные камни. И если законопроект откровенно токсичен, ни просьбы, ни указания, ни давление на меня не действуют. Я голосую так, как я считаю нужным. Поэтому, наверное, я была чужой с первого дня работы в Раде, в этой фракции.

— Были ли у вас конфликты с Офисом президента?

— Офису президента очень не нравилась моя позиция по запорожским мародерам, когда я поднимала летом 2022 года вопрос о хищении гуманитарной помощи, вопрос о злоупотреблениях со стороны должностных лиц.

— Так почему "замялось" это дело?

— Потому что Кабинет министров еще, кажется, 5 марта 2022 года, через 10 дней после начала широкомасштабного вторжения, принял постановление, которым отменил требования закона о гуманитарной помощи насчет обязательного учета распределения отчетности по гуманитарке.

То есть Кабмин отменил закон, и это стало основанием для того, что НАБУ обращалось в Госаудитслужбу по проведению аудита. А они говорят, что на основании этого постановления органы госвласти не ввели учет распределения гуманитарки. Все. Я в шоке была просто. НАБУ в шоке было. Понимаете, да?

— В самой фракции есть много людей с собственным мнением, тот же Максим Бужанский…

— Что касается Максима, то у него раньше была более радикальная позиция, а сейчас он полностью толерантно относится ко всем идеям Офиса. А вот есть, действительно, Саша Абакумов, такие толковые, грамотные юристы, которые могут и способны отстаивать собственную позицию.

Вот вчера голосовали эти соглашения по коррупционерам. Уплатишь штраф, заключи сделку и освобождаешься. Ну это ведь такой абсурд абсурдный, просто жесть.

Те сознательные, даже он тоже в "Слуге", но он проголосовал красной. И это, наконец, такие первые ростки, когда "слуги" голосуют уже по совести, как-то, знаете, по здравому смыслу, а не по указанию или просьбе.

— Многие нардепы уже думают о личном политическом будущем?

— О нем нужно было думать с первого дня работы в Раде. Ибо когда ты голосуешь за законопроекты об отмене перечня стратегических объектов, не подлежащих приватизации, или за рынок земли в той первой токсичной форме, там много законопроектов, которые запомнятся людям надолго. И одним последним годом работы, сколько там уже осталось, ты не можешь исправить предыдущие четыре.

— Планируете ли вы снова баллотироваться в Верховную Раду?

— Я думаю, у меня такое отношение к любой работе. Чем бы ты ни занимался, поваром бы ты был, адвокатом или депутатом, ты должен качественно выполнять свою работу. Все. Вопрос качества для меня очень важен, потому что это вопрос репутации, а это же на всю жизнь. Ее за деньги и спустя время никак не восстановишь и не откупишь.

Что касается моей будущей истории, наверное, просто прийти в Раду ради кресла, ради депутатства точно не хочу. Если будет команда единомышленников и тех людей, которые действительно будут относиться к депутатству так, как я, и разделять мое отношение, возможно, я пойду.

— Может ли быть в такой команде кто-нибудь из действующих народных депутатов?

— В этом созыве есть несколько человек, может, на пальцах двух рук я могла бы их пересчитать. Ну, пока не знаю, пока не готова сказать. Возможно, это будет какая-то местная история, я очень люблю свой город, хочу, чтобы он процветал. Увидим, увидим. Сейчас немного рано.