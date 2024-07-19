Фракцию "Слуга народа" покинула еще один депутат: "Телеграф" узнал подробности

Нардеп давно пыталась покинуть фракцию

Народный депутат Юлия Яцик решила выйти из парламентской фракции "Слуга народа". Она написала соответствующее заявление.

Информацию об этом нардеп подтвердила "Телеграфу". Она подчеркнула, что это уже третье ее заявление о выходе из фракции.

Яцик отметила, что первое заявление она подала еще в 2022 году, а второе — в 2023-м. По ее словам, эти заявления тогда не были рассмотрены. Нардеп отметила, что только сегодня ее заявление было официально оглашено.

Как известно, Юлия Яцик была избрана народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" в 2019 году по мажоритарному избирательному округу № 79. В него входят г. Энергодар, Васильевский, Великобелозерский, Каменско-Днепровский районы, часть Ореховского района Запорожской области.

Нардеп является членом комитета по правоохранительной деятельности. До избрания в парламент была адвокатом. До выхода из партии некоторое время имела конфликты с руководством Запорожской области. В частности, с заместителем председателя ОГА Златой Некрасовой.

Напомним, 25 октября стало известно, что Яцик вышла из политической партии "Слуга народа". Тогда в своем обращении она выступила с обвинениями в адрес местных представителей партии, которые, по словам нардепа, рейдернули Запорожскую ячейку "СН". Свой выход из партии Яцик также аргументировала тем, что членство в партии не разрешено военнослужащим и участникам добровольческих формирований.