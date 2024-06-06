Они слабаки и даже хуже: экс-"слуга", нардеп Шевченко, высказался о Зеленском и его команде

Нардепу не по душе изменения в президентской партии и самого главы государства

Народный депутат Украины Евгений Шевченко рассказал, в какой момент разошлись его пути с партией "Слуга народа", в составе которой он изначально вошел в Верховную Раду. Сейчас политик считает своих коллег слабаками и кем еще похуже.

Об этом он рассказал "Телеграфу" в материале "Я рисковал жизнью, где мой "Герой Украины"? Нардеп Шевченко о переговорах с Лукашенко, конце войны и русском языке".

По словам Шевченко, ему были близки взгляды Владимира Зеленского на тот момент, когда он баллотировался в президенты. Тогда и сама партия была другой, но когда глава государства и его партия стали меняться, то нардеп принял решение уйти.

"В "Слуге народа" половина депутатов таких же точно взглядов, как и я, просто они с**куны и слабаки. Их другая половина сломала, и они носы повесили, а я ушел. И я очень счастлив", — сказал Евгений Шевченко.

При этом в самой "Слуге народа" придерживаются другой версии произошедшего. Шевченко исключили из фракции после того, как он в 2021 году провел встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко, которого официальный Киев не признал в качестве легитимного лидера республики Беларусь.

Также скандальный нардеп рассказал, зачем хотел поехать в террористическую "ДНР" и поговорить с предводителем местных боевиков Денисом Пушилиным. Он уверяет, что хотел спасти страну.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Александр Лукашенко якобы не знал о планах РФ вторгнуться в Украину, говорит Евгений Шевченко. Скандальный нардеп уверяет, что самопровозглашенному диктатору не нужна эскалация и втягивание Беларуси в войну.