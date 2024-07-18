Коррупционерам разрешат откупаться от тюрьмы? Рада поддержала скандальный законопроект, детали

НАБУ, САП и Антикоррупционный комитет выступают против этого законопроекта

В четверг, 18 июля, Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №11340. Он будет разрешать чиновникам, подозреваемым в коррупционных преступлениях, идти на соглашение со следствием и оплачивать штраф за совершенное правонарушение.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Отмечается, что "За" проголосовал 231 депутат.

Железняк подчеркнул, что это произошло, несмотря на возражения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Антикоррупционного комитета.

"Коалиция протянула через зал первое чтение", — пишет нардеп.

Заметим, что этот законопроект предусматривает "альтернативный" способ разрешения уголовно-правовых конфликтов.

Если он будет принят окончательно, то подозреваемый в коррупции во избежание уголовной ответственности сможет официально заплатить:

от 204 тысяч грн до 2,04 млн грн – в случае совершения уголовного проступка;

от 2,057 млн до 20,4 млн грн – в случае совершения не тяжкого преступления;

от 20,417 млн до 102 млн грн – в случае совершения тяжкого преступления;

от 102 млн грн до 204 млн грн – в случае совершения особо тяжкого преступления.

Напомним, что ранее САП вместе с Комитетом Верховной Рады Украины отмечал наличие в данном законопроекте коррупциогенного фактора.

"Мы считаем, что такая норма законопроекта не соответствует цели заключения соглашений о признании виновности, которые должны способствовать разоблачению организаторов преступлений путем сотрудничества с другими соучастниками. По нашему мнению, разоблачение организаторов коррупционного уголовного преступления должно быть неотъемлемым условием заключения таких соглашений", — подчеркивали в прокуратуре.

Ранее "Телеграф" писал, что Рада шагнула навстречу дефолту, ведь принят важный законопроект.