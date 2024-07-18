Арахамия отменил "зраду", нардеп Железняк назвал это "зашкваром": детали закона об откупе коррупционеров

Финальная версия законопроекта будет проходить "зачет" от международников

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на общественный резонанс, поднявшийся в сети после принятия Радой в первом чтении законопроекта, который позволит подозреваемым в коррупции заплатить штраф и "откупиться" от наказания.

Из слов Арахамии следует, что украинцы не до конца разобрались в ситуации и переживать вроде бы не о чем. "Все будет хорошо доработано до второго чтения", — отметил глава фракций в своем сообщении в Telegram.

Он опубликовал несколько "ключевых позиций" по законопроекту №11340.

"Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашения со следствием по коррупционным правонарушениям. Это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan. Сегодня голосовали правительственную версию, потому что правительство определено переговорщиком с ЕС по этому плану", — написал Арахамия.

По его словам, прошло первое чтение и у депутатов есть перечень замечаний в письменной форме от САП и ВАКС, которые должны этим механизмом пользоваться. Также Арахамия подчеркнул, что Соглашение – это право прокуратуры, а не обязанность.

"Надеюсь, что сегодня ни у кого, особенно в среде общественных активистов, нет сомнений в добродетели и профессиональности руководителя САП Александра Клименко", — подчеркнул глава фракции.

Также по его словам, финальная версия законопроекта все равно будет проходить "зачет" от международников.

"Если гражданское общество считает этот законопроект зрадой, у него есть право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций", — написал Арахамия и добавил, что все будет хорошо доработано до второго чтения, как это уже было много раз в подобных ситуациях.

В то же время, народный депутат Ярослав Железняк сделал сообщение в своем аккаунте в Telegram, где попросил своих коллег "не смешить". По его словам, требование принять закон о соглашениях со следствием по коррупционным преступлениям на самом деле является требованием Ukraine Facility, однако сам текст Соглашения написан плохо.

"Сам текст именно в таком плохом виде писало правительство, именно Минюст, и явно не под нормальные консультации с коллегами от международных партнеров. Просто внесли под номером 11340, который сегодня после всех оговорок протащили в первом чтении. То есть написали заведомо плохой текст, затем сообщили партнерам, и сейчас хотите прикрыть свой зашквар их позицией, которую не спрашивали", — написал Железняк.

"Напомню на 1000% такую же ситуацию: текст от Правительства по реформе БЭБ. Тоже был в Ukraine Facility, тоже Правительство врало что согласовало с партнерами, а затем пришло письмо G7 что партнеры против".

Напомним, в четверг, 18 июля, Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №11340. Он позволит чиновникам, подозреваемым в коррупционных преступлениях, идти на соглашение со следствием и уплачивать штраф за совершенное правонарушение.

После обретения общественного резонанса некоторые нардепы начали оправдываться за свои голоса. Так, народный избранник Дмитрий Гурин заявил о том, что просто ошибся и якобы думал, что голосовал за другой проект закона.