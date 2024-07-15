"Слуга народа" и не только: сразу для трех нардепов появились плохие новости

Некоторым грозит до 15 лет тюрьмы

Подозрение в вымогательстве взятки, недостоверные декларации, скрытый отдых на Мальдивах, а еще подозрение в госизмене и коллаборационной деятельности. В понедельник, 15 июля, сразу три народных избранника получили плохие для себя известия от НАБУ, НАПК и ГБР.

Так, народному депутату IX созыва сообщили о подозрении за вымогательство взятки в размере 3,4 млн. грн. за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры на Сумщине. Об этом сообщает НАБУ. Источники издания "Украинская правда" утверждают, что речь о нардепе от "Слуги народа" Николае Задорожном.

Как установило следствие, в марте 2024 года нардеп выразил просьбу председателю сельского совета Сумской области предоставить неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области.

"Его "откат", как выяснили НАБУ и САП, составлял 10% от общей суммы заключенного контракта, а еще 4% предназначались для местных правоохранителей, которые за это не должны препятствовать освоению выделенных средств. По данным следствия, речь идет в целом. о сумме 3,4 млн грн", — говорится в сообщении.

Фото НАБУ

В настоящее время идет досудебное расследование, устанавливаются другие возможные участники схемы.

Николай Задорожний

Нардеп Задорожний родился в Днепропетровской области, в 1984 году. Украинский шоумен, ведущий и организатор праздничных мероприятий. Работал в ивент-агентстве GB Event by Kvartal 95.

Являлся кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году (избирательный округ № 162, Ахтырский район и частично Сумской).

Из открытых источников известно, что 25 ноября 2019 народный депутат подал в НАПК сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ему, он приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero стоимостью 320 тыс. грн. До того как стать депутатом, Задорожный был безработным.

16 сентября 2022 года в освобожденном городке Тростянец Задорожний поздравил работников леса с профессиональным праздником в свитере с буквой "V", символом части войск российской оккупационной армии.

Николай Задорожний

Сейчас Николай Задорожний председатель временной специальной комиссии Верховной Рады по использованию средств бюджета, направленных на обустройство фортификаций, а также на изготовление и закупку БПЛА для военных.

Второй народный депутат, 15 июля получивший неприятное для себя известие — Александр Фельдман. Об этом сообщило НАПК.

Отмечается, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки декларирования недостоверных сведений у народного депутата Украины более чем на 5,8 млн грн. Эти факты установлены по результатам полной проверки его декларации за 2021 год.

Фельдман скрыл заключение договора купли-продажи корпоративных прав на 4,8 млн грн, а также информацию о разовом расходе в размере 500 тыс. грн за проживание в апартаментах гостиницы на Мальдивах.

Кроме того, были выявлены разногласия между размерами фактически осуществленных разовых расходов на погашение имеющихся у него обязательств более чем на 400 тыс. грн.

По результатам рассмотрения обоснованного заключения Генеральный прокурор возбудил уголовное производство. Досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Александр Фельдман

Нардеп Фельдман – настоящий ветеран украинской политики. Родился в Харькове в 1960 году. Народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII и IX созывов. Член партии "Батьківщина" с 2005 по 2011 год.

После победы Януковича на президентских выборах 2010 года приветствовал назначение Михаила Добкина губернатором Харьковщины, и оставил ряды партии "Батьківщина", обвинив ее в украинском национализме.

После 2014 руководил партией "Наш край", был председателем ее Харьковской областной организации.

Александр Фельдман

В августе 2020 года Фельдман стал одним из инициаторов представления в Конституционный Суд о соответствии Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства. 28 октября КСУ обнародовал скандальное решение, согласно которому отменяется ответственность за недостоверное декларирование и само электронное декларирование.

В марте 2022 года Фельдман покинул фракцию ОПЗЖ. В настоящее время член депутатской группы "Відновлення України".

Последний в списке нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Александр Пономарев, обвиняемый в госизмене и коллаборационной деятельности. Сообщается, что правоохранители завершили досудебное расследование по делу и направили в суд обвинительный акт.

"По данным следствия, народный избранник 25 февраля 2022 отправился из Киева в Бердянск Запорожской области и перешел на сторону врага. Находясь на временно оккупированной территории Бердянска, он организовал деятельность подконтрольных ему предприятий. Также он оказывал помощь врагу в оккупации города", — говорится в сообщении.

Для сохранения собственного состояния и предприятий, которые располагались в оккупированном городе, он начал сотрудничать с захватчиками.

Как установило досудебное расследование, аффилированные с ним предприятия на временно оккупированной территории Бердянска и АР Крым наладили реализацию сбываемой российским предприятиям продукции. Они выполняли заказы оборонно-промышленного комплекса России по изготовлению оружия и бронированной техники.

Долгое время сам депутат оставался на оккупированной территории. Там он встречался с представителями государства-агрессора, вооруженных формирований и оккупационной администрацией города, имел их поддержку и даже получил от них охрану. За время сотрудничества с агрессорами народный депутат посещал временно оккупированный Крым и Россию. Впоследствии из-за коммерческих споров с оккупантами он решил вернуться на неоккупированную часть Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Александр Пономарев

Нардеп родился в Бердянске в 1962 году. В 2002 году был избран депутатом Запорожского областного совета. Народный депутат Украины VII, VIII и IX созыва от пророссийской партии ОПЗЖ. Имеет гражданство России.

Пономарев фигурирует в ряде расследований по проведению фиктивных тендеров, уклонению от уплаты налогов и взяточничестве. Также нардеп причастен к махинациям с бюджетными средствами в освоении субвенций для Запорожья.

Компании, связанные с Пономаревым, подозревают в оздоровлении детей в худших санаториях, чем отмечено в тендерах.

Александр Пономарев

16 января 2014 года Пономарев голосовал за диктаторские законы. Несмотря на оккупацию россиянами Бердянска в феврале 2022 года бизнес нардепа продолжал работать и теперь известно почему.

24 июля 2023 года, Александр Пономарев, по подозрению в госизмене был задержан представителями СБУ и ДБР. 25 июля 2023 года, согласно сообщению Офиса генпрокурора, по ходатайству прокуроров, Печерский районный суд избрал народному депутату меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Сейчас, как уже отмечалось, депутат ждет суда в СИЗО.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что нардеп Николай Тищенко получил подозрение от ДБР. Это произошло после нападения на военного в Днепре, участие в котором принял нардеп и его охранники.