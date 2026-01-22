С Днем Соборности Украины! Картинки и открытки с поздравлениями к празднику

Укр

Этот четверг, 22 января, — особый день для Украины. Именно сегодня в 1918 Центральная Рада провозгласила независимость Украинской Народной Республики, а позже 22 января стали отмечать День Соборности Украины. Этот праздник является символом единства украинских земель. Впервые он был отмечен в 1990 году. Тогда была организована "живая цепь" между Киевом и Львовом как символ духовного единения.

С тех пор в Украине живые цепи создавались неоднократно. Также аналогичными акциями "объединяют" берега Днепра и других рек в разных городах страны. Таким образом, украинцы демонстрируют единство украинского народа. С 1999 года День Соборности Украины – официальный праздник.

К празднику "Телеграф" подготовил красивые поздравления и открытки с Днем Соборности Украины, чтобы вы могли отправить родным и друзьям в социальных сетях и мессенджерах.

Открытки и картинки ко Дню Соборности Украины

