З Днем Соборності України! Картинки і листівки з привітаннями до свята

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Автор
1149
22 січня в Україні відзначають День Соборності Новина оновлена 22 січня 2026, 09:15
22 січня в Україні відзначають День Соборності. Фото Колаж "Телеграф"

22 січня в Україні відзначають День соборності.

Цей четвер, 22 січня — особливий день для України. Саме сьогодні в 1918 році Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки, а пізніше 22 січня стали відзначати День Соборності України. Це свято, є символом єдності українських земель. Вперше його відзначили в 1990 році. Тоді був організований "живий ланцюг" між Києвом і Львовом як символ духовного єднання.

З тих пір в Україні "живі ланцюги" створювалися неодноразово. Також, аналогічними акціями "об'єднують" береги Дніпра та інших річок в різних містах країни. Таким чином українці демонструють єдність українського народу. З 1999 року День Соборності України — офіційне свято.

До свята "Телеграф" підготував красиві привітання та листівки з Днем соборності України, щоб ви могли надіслати рідним та друзям в соціальних мережах і месенджерах.

Листівки і картинки до Дня Соборності України

