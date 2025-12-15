Лимиты для игроков уничтожат легальные казино: профильная ассоциация обратилась к властям

Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) обратилась к государственным органам с призывом не убивать легальный сектор азартных игр из-за введения новых ограничений на легальный бизнес. Ассоциация, которая является крупнейшим отраслевым объединением индустрии I-Gaming, просит не вводить жесткие фиксированные лимиты для игроков легальных казино, поскольку такие ограничения повлекут за собой отток украинских игроков в теневые онлайн-казино, значительная часть которых имеет российское происхождение.

Об этом стало известно из документа, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" — письмо Ассоциации в Минцифру, Минфин, БЭБ, ГНС, два профильных комитета Верховной Рады Украины и Государственное агентство ПлейСити.

"Предложенные жесткие ограничения для легальных организаторов азартных игр загонят отрасль в тень, — отмечено в обращении. — Рынок азартных игр является легальным сектором экономики, который ежегодно обеспечивает более 17 млрд грн поступлений в бюджет и уже уплатил почти 31 млрд грн налогов только за 2024 год и девять месяцев 2025-го. Мы рискуем собственноручно передать этот сектор теневым операторам. Новые правила должны работать на государство и граждан, а не на рост теневого рынка", — говорится в документе.

Ассоциация провела анализ данных онлайн-систем легальных операторов для оценки влияния ввода лимитов (на уровне эквивалента 1000, 2000 или 5000 евро в месяц) на бюджетные поступления и отрасль в целом. В случае введения лимитов для игроков на уровне 1000 евро в месяц , бюджет Украины недополучит около 5,6 млрд грн налогов в год. Результатом введения лимитов станет тенизация отрасли — переход от 30 до 50% игроков в нелегальный сектор, контролируемый россиянами. (Большое количество российских сайтов до сих пор не заблокировано в Украине по техническим причинам и причинам, связанным с коррупцией.)

Ассоциация предложила дополнительно увеличить лимиты времени участия игрока в азартных играх на неделю и месяц. Крупнейшие операторы рынка отмечают, что лимиты расходов игрока на азартную игру должны быть исключительно персональными и рискоориентированными, а не жесткими и фиксированными, как сегодня требует Минфин. По мнению АУОИБ, предложенные пороги нереалистичны и стимулируют переход игроков в нелегальные казино.

В письме отмечается, что ни одна из норм Закона "Об азартных играх в Украине" не требует установления фиксированных лимитов или "потолков" для игроков: "Ссылка отдельных представителей власти на часть девятую статьи 18 Закона ошибочна", — сказано, в частности, в обращении.

Справка. Введение лимитов для игроков легальных операторов предусмотрено проектом приказа Министерства цифровой трансформации Украины "Об установлении лимитов расхода игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре", размещенном на сайте министерства. Главная заявленная цель введения лимитов для игроков — борьба со лудоманией, но по последним исследованиям, проводимым Национальной службой здоровья Украины, даже несмотря на высокую популярность азартных развлечений, игровая зависимость не носит в Украине массового характера.

Из документа также следует, что на установлении фиксированных лимитов настаивает Министерство финансов (для целей финансового мониторинга). "Вопрос финансового контроля должен решаться путем усовершенствования и надлежащей реализации механизмов финансового мониторинга, а не административным установлением жестких лимитов на расходы и лимитов времени участия игрока в игре", — говорится в письме.

АУОИБ отмечает, что предложенный Минцифры и Минфином подход к установлению лимитов не уменьшит ущерб от азартных игр, а наоборот, существенно увеличит долю теневого и офшорного сегмента, где игроки остаются полностью незащищенными.

В своем письме Ассоциация просит регуляторов учесть международный опыт и называет три ключевых фактора стремительного роста теневого сегмента в ЕС: жесткие лимиты, запрет рекламы и быстрое распространение криптоказино.

"Игроки ЕС массово переходили к нелицензированным офшорным операторам из-за целого комплекса факторов, среди которых ключевым являются слишком жесткие лимиты. В странах с жесткими лимитами доля теневого сегмента резко агрессивно растет (Германия — 60–80%, Финляндия — 32–35%, Нидерланды — 25—30%). В то же время в странах с гибкими или добровольными моделями лимитирования теневой сегмент остается минимальным (Великобритания — 1—2%, Дания — около 9%)", — говорится в обращении.

"Украина не должна ломать белую отрасль своими необдуманными шагами и повторять ошибки европейских стран, где чрезмерные регуляторные ограничения привели к росту доли офшорного гемблинга и переходу граждан в "серую" зону, где существуют высокие риски финансового мошенничества и отсутствует защита прав потребителей, — прокомментировал обращение президент АУОИБ Александр Когут. — Если ошибка будет сделана, цена очень высока — прямые убытки бюджета в 5,6 млрд гривен в год, массовый переход украинцев от украинских легальных казино — к теневым российским. Вы увидите, как 50—60 тысяч украинцев ежеквартально будут отдавать свои финансовые данные российским казино".

По мнению Александра Когута, этот вопрос не является сугубо экономическим. Это без преувеличения вопрос нацбезопасности, считает он.

"Российский гемблинговый бизнес не только ведет деятельность в Украине, но и сотрудничает с российскими силовиками для вербовки украинцев. Следовательно, вопрос, который сейчас стоит на повестке дня, — не только экономический. Это вопрос национальной безопасности. Поэтому мы сейчас думаем об отдельной коммуникации с соответствующими силовыми органами", — сказал президент АУОИБ.

"Регуляторные изменения должны уменьшать отток игроков к нелегальным операторам, а не наоборот. Наша общая цель — эффективно защитить уязвимых игроков, не уничтожая при этом легальный рынок и не передавая его "черным" и офшорным операторам. Учитывая изложенное, просим не вводить жесткие фиксированные "потолки", а предусмотреть персональные лимиты расходов игрока и доработать проект приказа", — подытоживается в обращении.