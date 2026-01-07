Тихая река или белая скала: что означает название этого города в Сумской области

Метафора "белого камня", заложенная в названии города, приобрела новое символическое значение

Ахтырка – город, который сегодня знают все украинцы. Город-герой, выдержавший жестокий удар в первые дни полномасштабного вторжения и ставший символом непреклонности. Но мало кто задумывается, откуда взялось само название этого города в Сумской области.

А между тем, в нескольких слогах скрывается история, которая насчитывает тысячелетия. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Стоит отметить, что Ахтырка расположена на северо-востоке Украины, в Сумской области, на левом берегу Ворсклы. Город находится почти в центре треугольника областных центров — около 80 км до Сум, примерно 100–120 км до Харькова и Полтавы..

Что означает название: река, гора или мурза?

Самая популярная версия связывает название с рекой Ахтырка, протекающей через город и впадающей в Ворсклу. Некоторые исследователи выводят это слово из тюркского языка, где оно могло означать "ленивая река" — намек на спокойное течение небольшого водотока.

Однако существует другая, геологически обоснованная гипотеза. Историки утверждают, что название происходит от горы Ахтыр на правом берегу Ворсклы, где в XVII веке заложили пограничный острог. По их версии, тюркское "Ак-тыр" означало "белый камень" или "белая скала" и обозначало меловой холм, хорошо заметный издалека.

В описаниях Харьковского наместничества конца XVIII века упоминается и легенда об Ахтыр-мурзе — татарине, который якобы принял крещение и поселился на этих землях, дав поселению свое имя. Эта версия хорошо вписывается в фольклорный нарратив, но не имеет серьезного документального подтверждения.

Готский след и лингвистические споры

Однако некоторые лингвисты считают, что убедительных аргументов в пользу тюркской этимологии пока нет. А украинский языковед Константин Тищенко предложил готскую гипотезу происхождения названия. Хотя детали этой версии еще обсуждаются в профессиональной среде, сам факт ее появления напоминает о сложной истории древних миграций в Северном Причерноморье.

От скифов до казацкой слободы

Территория нынешней Ахтырки была заселена еще 3 тысячи лет назад. Сначала здесь жили скифские племена-земледельцы, впоследствии существовали славянские пограничные городища времен Киевской Руси. После монголо-татарского нашествия плодородные земли превратились в Дикое поле — арену набегов и степных проходов.

Карта расселения скифских племен в Северном Причерноморье

В XVII веке, когда московское и польское государства строят сеть пограничных укреплений против татар, на горе Ахтыр появляется засека с казацким гарнизоном. 1641 год становится официальной датой рождения города, а его название закрепляется как символ "белого форпоста" на краю Дикого поля.

Одна из первых фотографий Ахтырки

Современный щит Украины

После 24 февраля 2022 года Ахтырка стала одной из первых целей российских войск. Город подвергся мощным артиллерийским и ракетным ударам, были разрушены ТЭЦ, административные здания, жилые кварталы. За подвиг и стойкость общины Ахтырка получила почетный статус города-героя Украины.

Сегодня город живет в режиме одновременной обороны и восстановления. Несмотря на близость к фронту, работают школы, часть бизнеса, учреждения культуры. Местные власти совместно с международными партнерами готовят долгосрочную реконструкцию, в частности восстановление ТЭЦ и жилья.

Метафора "белого камня" приобрела новое значение: Ахтырка снова стала щитом, который не сломить ни одним нашествием. В названии города скрыта многовековая история степи, империй и сопротивления — продолжающаяся сегодня история.

