Построили на вулкане: почему этот город носил столько "виноградных" имен и как называется сегодня

Он пережил Венгрию, Чехословакию и СССР, сохранив виноградную душу и многокультурную идентичность.

В Украине есть город, построенный на вулкане. Не действующему – он заснул тысячи лет назад. Но его присутствие чувствуется в каждом склоне, в каждом виноградном кусте, цепляющемся за вулканическую почву Черной горы.

Виноградов – это не просто точка на карте Закарпатья. Это город, где каждая улица помнит венгерских баронов, где руины замка возвышаются над виноградниками, а в названии закодирована вся суть края. Город, переживший пять государств и сохранивший свою идентичность. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Вулкан, уснувший тысячи лет назад

Виноградов расположился в южной части Закарпатья, прислонившись к подножию Черной горы – бывшему активному вулкану. Сегодня это мирный склон, покрытый виноградниками, но тысячи лет назад здесь бурлила лава. Город стоит на правом берегу Тисы, в нескольких километрах от границ с Венгрией и Румынией, что сделало его естественным торговым перекрестком.

Мягкий умеренный климат с короткими зимами с частыми оттепелями и достаточное количество осадков создал идеальные условия для того, чем город живет веками – виноградарства, садоводства и выращивания табака.

От Севлюша до Виноградова: название как история

Первое письменное упоминание о поселении датируется 1262 годом, когда Севлюш получил статус свободного королевского города с собственным самоуправлением и судом. Название происходит от венгерского Szőlős – "виноградник". В латинских документах XIII-XIV веков она фиксируется как Szeuleus или Szevlys.

Старая открытка с названием Nagyszőlős

Венгерское название Nagyszőlős буквально переводится как "Большой виноградник". Польская Winogradów, румынская Seleuşu, словацкая и чешская Sevľuš, даже идишный Сейлеш – все они хранят ту же "виноградную" основу. В 1946 году в рамках советской политики переименования топонимов Севлюш официально стал Виноградовом – фактически это украинский перевод исторического названия.

Замок Канков: сторож Соляного пути

Над городом на выступе Черной горы возвышаются руины замка Канков – одной из старейших фортификаций Закарпатья, возведенной на месте славянского городища X века. В средневековье замок контролировал стратегический участок Соляного пути, по которому соль из Солотвина транспортировали в Европу. Тот, кто держал Канков, держал торговлю.

Виноградовский замок (руины)

Веками Виноградов был тесно связан с влиятельным родом Перени, который владел окрестными землями и крепостями, включая Канков. В старом парке XIX века до сих пор стоит дворец Перени, перестроенный в стиле барокко – свидетель аристократической эпохи.

Виноградовский замок (руины)

Современность: мини-культуры и память

Сегодня Виноградов развивает туристический потенциал. В городе появились минискульптуры, среди которых "Здесь был Барток" – посвященная выдающемуся венгерскому композитору Бели Бартоку, проведшему здесь детские годы. На фасадах и в скверах живет память о культурных деятелях, футболистах, писателях.

Скульптура "Здесь был Барток"

Памятник виноделу

Отдельная страница – память о погибших защитниках Украины в войне с Россией. Виноградов, как и все Закарпатье, отдает дань тем, кто защищает украинскую независимость.

Почему сюда стоит приехать

Виноградов – это город контрастов и синтеза. Здесь старинные стены замка сосуществуют с барокковыми дворцами, храмы разных конфессий стоят на соседних улицах, а виноградники спускаются со склонов потухшего вулкана.

Виноградов, панорама города

Приехать сюда – значит увидеть, как пять государств оставили отпечаток на одной земле, но не разрушили, а обогатили ее. Виноградов – это урок того, что идентичность не разрушается границами, а закаляется ими.

