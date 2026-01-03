Его основал русский дружинник? Как сейчас называется этот город в Украине и сколько ему лет (фото)

Укр

Его основал русский дружинник? Как сейчас называется этот город в Украине и сколько ему лет

Катерина Любимова
Город Житомир
Город Житомир.

Житомир принадлежит к древним городам Украины

Каждый город Украины хранит свою уникальную и увлекательную историю. Не стал исключением и Житомир, который, по одной из версий, получил название в честь русского дружинника.

"Телеграф" выяснил, откуда произошло название города и сколько в 2025 году ему исполнилось лет. Мы узнали интересные факты.

Кто основал Житомир и что известно о городе

Житомир раскинулся на каменистых холмах, среди лесистых берегов реки Тетерев и ее притоки Каменки. Ученые и историки предлагают несколько версий происхождения названия города.

Как возник Житомир, история
История города Житомира, Фото: @zhitomir.info

Согласно одной из легенд, его основал в 884 году русский дружинник Житомир, служивший киевским князьям Аскольду и Диру. После их гибели он, якобы не пожелав подчиняться Олегу, ушел в леса и поселился на высокой скале у слияния рек, заложив будущее поселение.

Сколько лет Житомиру, история
Город Житомир основан в 1884 году, Фото: zhytomyr-future.com

Историки спорят, был ли Житомир реальной личностью или лишь легендарным символом основания города, но так или иначе предания придают ему особый колорит.

Откуда возникло название города Житомир
Въезд в город Житомир

Существует и другая версия происхождения, которая гласит, что Житомир мог возникнуть как центр племени житичей. Тогда поселение называлось "Мир житчей", а название племени было связано с их основным занятием — земледелием.

Документальные источники, включая летописи Киевской Руси, упоминают город еще в IX веке, когда эти земли входили в состав мощного государства. Если вести отсчет с 884 года, то в 2025 году Житомиру исполнится 1141 год, что делает его одним из старейших городов Украины.

Как сейчас выглядит Житомир
Как сейчас выглядит Житомир, Фото: @zhitomir.info

Эта дата подтверждается летописными сведениями о первом поселении на этих землях. На протяжении веков город пережил монгольские набеги, периоды польско-литовского господства, козацкие восстания и две мировые войны, каждый раз восстанавливаясь и сохраняя свою значимость.

По данным Житомирского городского совета, сегодня население превышает 260 тысяч человек. Город продолжает развиваться, сочетая историческое наследие с современными проектами.

Житомир, история, возраст, интересные факты
Житомиру исполнился 1141 год, Фото: @zhitomir.info

Более того, мало кто знает, что Житомир стоит на гранитном щите, одном из самых древних на планете, что делает город уникальным и с геологической точки зрения.

Археологи находили там артефакты, возраст которых превышает возраст самого города.

