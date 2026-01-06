Один областной центр полвека жил с именем советского вождя. Как сейчас называется этот город в Украине

Уже более 10 лет этот населенный пункт оккупирован

В Украине немало городов, которые в свое время носили советские названия, не исключением стал и Луганск. Он почти 50 лет назывался Ворошиловградом.

"Телеграф" расскажет историю изменения названия города и почему выбрали именно Луганск. Отметим, что с 2024 года город оккупирован Россией.

Как изменялось название Луганска

По историческим данным, населенный пункт был заложен еще в 1795 году. В это время здесь появился завод, который был основной работой для большинства местных. Тогда его назвали Луганский Завод и это был небольшой поселок. Впоследствии в 1882 году его объединили с Каменным Бродом и сформировали город, названный Луганском.

Луганск на старых фото. Источник: Википедия

В 1933 году по новому правописанию название города Луганское изменилось на Луганск. Однако уже через два года в 1935 году его переименовали в Ворошиловград в честь советского военного и политического деятеля Климента Ворошилова. Почему выбрали именно его фамилию для названия? Он был тесно связан с его историей, ведь активно участвовал в революционном движении в Луганске.

Луганск после 2014 года. Фото: открытые источники

Уже в 1958 году город снова переименован в Луганск. Главная причина – постановление о том, что населенные пункты нельзя называть в честь живых людей. Но уже в 1970 году после смерти Климента Ворошилова город снова получил название Ворошиловград. Во времена перестройки в 1990 году было восстановлено предыдущее название Луганск.

Почему именно Луганск

По мнению ученых, название Луганск происходит от реки Лугань, протекавшей у города. Ее же было названо так из-за большого количества лугов и луговой поймы. А еще по одной из версий название города имеет тюркское происхождение и произошло от слова "Луган" или "Лаган".

Название Луганск состоит из двух частей: "луган" и суффикса -ск, типичного для славянских топонимов.

Для справки

Климент Ворошилов – это советский военный и политический деятель, революционер, дважды герой Советского Союза. Председатель президиума Верховного Совета СССР в 1953-1960 годах. Один из организаторов и участников массовых репрессий в СССР. Участник гражданской войны в России 1917-1922.

Климент Ворошилов

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой город в Украине почти 75 лет носил имя советского генерала.